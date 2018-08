Saint-Étienne, France

L’ASSE va-t-elle garder le cinquième parc abonnés de la Ligue 1 ? Alors que l’an passé, les Verts était dans ce classement talonné par l’OGN Nice, la question est légitime puisque la direction du club stéphanois a annoncé un chiffre légèrement en recul par rapport à l’an passé. "Un peu moins de 13 000 abonnés" lâche le directeur général. L’an passé à la même époque de l’année, la barre des 13 000 était déjà franchie. (La campagne d’abonnement officielle est terminée depuis le mardi 31 juillet ).

Effet coupe du monde

Fréderic Paquet estime qu’il y a eu un effet Coupe du Monde, que les supporters des Verts se sont concentrés sur les Bleus mais que le retard sera rattrapé à la rentrée. Une explication un peu surprenante. L’engouement autour de l’équipe de France est plutôt censé être un moteur pour le football français.

L’an passé, le club avait attend le chiffre de 14 297 abonnés (pour 15 856 lors de la saison 2016-2017).

Bourse d'échange

La baisse envisagée est en tout cas peut-être liée à la petite hausse des tarifs. Plus 10 euros pour l’abonnement basique en Kop ( on est passé de 160 à 170 euros) et plus 20 euros pour le Carré Or ( il a augmenté de 730 à 750 euros). Enfin le club qui explique que l’impact de la bourse d’échange mise en place pour la première fois n’est pas encore quantifiable. Elle permet d'échanger son billet ponctuellement en cas d'impossibilité d'assister à un match de ligue 1.