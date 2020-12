ASSE : un rocher avant la bûche

Trois jours après le frustrant match nul face à Nîmes (2-2 ce dimanche), l’AS Saint-Etienne remet le couvert une dernière fois en 2020 avant quelques jours de repos au milieu d’une saison pas comme les autres. Traditionnellement le dernier match de l’année marque aussi celui de la fin de la phase aller. Cette fois, à cause de la crise sanitaire, il restera encore deux matchs à disputer en Janvier.

On est en dette de points - Claude Puel

Mais les Verts veulent quand même "s’offrir un cadeau de noël explique Claude Puel. On a un dernier coup de collier à donner à Monaco. Il y a cette perspective de pouvoir penser à la famille après le match donc il y a cette envie de se faire plaisir et de faire quelque chose là-bas".

"On veut rester invaincu abonde Jessy Moulin. C’est notre devoir d’être ambitieux". Et surtout réussir à concrétiser les bonnes dispositions dans laquelle se mettent les Verts depuis plusieurs matchs. "On est en dette de points par rapport à notre contenu regrettent le manager général de l’ASSE. Il y a plus de solidité. On se crée des occasions. On se doit de continuer à être exigeants sur les fondamentaux et d’aller marquer. De concrétiser plus notre domination".

Des absents à Monaco

Face au septième du championnat qui, à domicile, reste sur une défaite 3-0 face à Lens (Ce dimanche Monaco s’est imposé 1-0 à Dijon), Les Verts devront faire sans Harold Moukoudi suspendu 'accumulation de carton jaune). Wahbi Khazri, touché contre Nîmes (et absent au moins trois semaines) est forfait. Panos Retsos, et Gabriel Silva ne sont toujours pas apte à reprendre la compétition. En revanche, Kevin Monnet-Paquet et Aïmen Moueffek effectuent leurs retours.