ASSE : un vol vers un premier match référence à l'extérieur ?

Wadji et Chambost, au coeur de l'animation offensive des Verts cet après-midi à Guingamp

Les turbulences lors des matchs à l'extérieur, ça les connait, les joueurs de l'ASSE, depuis le début de saison. Entre le raté de Dijon, les rencontres plus que délicates à QRM et Pau, l'égalisation valenciennoise dans les arrêts de jeu, pas un match sans avoir besoin de se cramponner à son siège, sans s'agripper à la main de son voisin pour tenter de se rassurer.

Si les Verts parviennent à rejoindre la Bretagne en temps et en heure ce samedi, c'est donc une première rencontre sans le moindre trou d'air à l'extérieur que les joueurs de Laurent Batlles vont tenter de réaliser du coté de Guingamp. Un duel face à l'une des équipes en forme de Ligue 2, potentiellement leader si elle remporte son match en retard face à Rodez.

Gommer les erreurs individuelles

Pour le réaliser, ce match référence hors du Forez, le staff stéphanois a ciblé plusieurs axes d'amélioration. Gommer dans un premier temps des erreurs individuelles trop nombreuses et bien souvent fatales (la glissade de Sow à Valenciennes, l'expulsion de Green à Pau...). Afficher également davantage de maitrise technique, ne pas se laisser déborder dans l'entame des mi-temps.

Après 9 journées de Ligue 2, l'ASSE est l'une des quatre dernières équipes à ne pas avoir encore remporté le moindre match à l'extérieur (avec QRM, Grenoble et Nîmes). Sans aller jusqu'à parler de victoire, réaliser un match plein à Guingamp et poursuivre la série d'invincibilité (quatre matchs) serait le signe d'une équipe stéphanoise qui se rapproche du vrai. Une défaite, en revanche, et les Verts passeraient très probablement la trêve internationale dans la peau d'un relégable.

Guingamp - ASSE, 9e journée de Ligue 2, un match à vivre en intégralité ce samedi (si tout va bien) à partir de 14h30 (si tout va bien) sur France Bleu Saint-Etienne Loire, avec nos partenaires d'Evect.