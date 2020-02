Plus de 26.000 personnes attendues dans le Chaudron pour ASSE-OM, ce mercredi 5 février

Saint-Étienne, France

Difficile de remplir son stade en pleine semaine ! C'est pour cette raison que l'ASSE a mis les bouchées doubles en lançant la semaine dernière, une campagne publicitaire sans précédent dans les rues de Saint-Etienne. Une initiative jusque-là uniquement prise en période de campagne d'abonnements. Conséquence ou pas, plus de 26.000 billets ont d'ores et déjà trouvé preneur selon le club qui précise que le Kop Nord et la tribune basse d'Henri-Point seront complets pour cette 23e journée de Ligue 1.

Une affluence proche de celle de la saison dernière

Le Chaudron ne sera pas plein comme à ses plus belles heures, mais le club du Forez ne devrait donc pas payer sa mauvaise dynamique illustrée par une quinzième place en championnat. La saison dernière, alors que les Verts étaient quatrièmes de Ligue 1, la confrontation entre l'ASSE et les Phocéens (également disputée un mercredi) s'était en effet déroulée devant 28.146 spectateurs. Un chiffre que le club pense atteindre ce mercredi.