ASSE : une nouvelle ère débute face à Lorient

Les Verts ont dû patienter un peu plus que les autres pour retrouver le goût de la Ligue 1. Suite au report de son match contre l'Olympique de Marseille, c'est ce dimanche après-midi, à 15 heures, face à Lorient, que l'ASSE retrouve le championnat de France.

Entre son dernier match de Ligue 1 face à Bordeaux le 08 mars et cette rencontre face à Lorient, il se sera donc écoulé cinq mois 19 jours et 23 heures. "Il y a de l'excitation" concède Mathieu Debuchy. "Oui content souffle" Claude Puel. "Il était temps précise le coach des Verts rappelant que ses troupes sont "sur le pont depuis le 17 juin".

Un nouveau cycle

"Je vous dirai si l'on est prêt à l'issue du coup de sifflet final" s'est également amusé le manager stéphanois. Hormis la finale de Coupe de France le 24 juillet, les Verts sont privés depuis bien trop longtemps de compétition pour avoir une quelconque idée d'où ils en sont. "Ils nous faudra au moins cinq matchs" précise Puel.

Depuis ce match contre Paris, ils ont perdu Loïc Perrin. Ce qui n'est pas anodin. Stéphane Ruffier est toujours au placard. Ce qui semble ne pas avoir tant perturbé la vie du groupe. Un groupe rajeuni et qui devrait encore l'être davantage au grès des départs d'ici la fin du mercato le 05 octobre prochain (Khazri ? Boudebouz ? Trauco ? M'Vila ?).

Mathieu Debuchy aussi demande de la patience. Mais le nouveau capitaine de l'ASSE ne veut pas perdre trop de temps : "quand on prend beaucoup de retard au début après c'est difficile donc à nous de déclencher une dynamique et gagner le plus de match possible rapidement". Charge aux Stéphanois de ne pas se louper face à Lorient pour les "retrouvailles" avec le chaudron. 5.000 personnes maximum assisteront à la rencontre face aux Merlus à Geoffroy Guichard.

En face Lorient semble affûté

Champion d'une Ligue 2 qu'ils ont globalement bien maîtrisé l'an dernier, les hommes de Christophe Pelissier ont remporté leur premier match de championnat la semaine dernière face à Strasbourg (3-1). En gardant l'ossature qui a fait sa force l'an dernier (Wissa, Marveaux, Nardi, LeFée,) et en y ajoutant un mélange de talents prometteurs (Grbic, Diarra, Boisgard) et d’expérience (Morel, Monconduit, Dreyer), les Merlus arrivent avec de solides arguments dans le Forez.