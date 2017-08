ASSE : une nouvelle page à écrire

Le championnat de France de ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Au menu de cette première journée pour les Verts, la réception de Nice, troisième du dernier exercice et qualifié cette semaine en Coupe d'Europe. L’entraîneur Oscar Garcia va connaître sa grande première dans le Chaudron.

L'ASSE s'avance vers ce premier rendez-vous de la saison sans beaucoup de certitudes. Avec des résultats en dents de scie lors des matchs amicaux et notamment la lourde défaite contre Southampton (0-3) la semaine dernière, difficile d'être très optimiste pour la réception de Nice.

Les Niçois sont prêts...

Après une première partie de saison l'an dernier absolument ébouriffante, les aiglons ont réussi à ne pas s'écrouler et finir sur le podium de la Ligue 1. Une troisième place qui leur a offert le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Niçois ont répondu présent en se qualifiant face à l'Ajax d'Amsterdam (1-1 à au match aller à Nice et 2-2 au match retour à Amsterdam). Ils aborderont donc ce premier déplacement à Saint-Étienne avec les jambes, peut-être un peu lourdes, mais avec le moral au beau fixe. Seul ombre au tableau pour les aiglons, l'absence sur blessure du buteur italien Mario Balotelli.

... Pas les Verts

Les mots sont d'Oscar Garcia. Le nouveau coach catalan arrivé cet été dans le Forez, ne pense pas que son équipe soit prête : "nous sommes prêts pour débuter la compétition mais nous sommes loin de ce que je veux voir, de ce que je veux voir avec mon équipe. C'est normal on a besoin de temps mais samedi soir je veux voir une équipe compétitive".

"Nous ne sommes pas prêts pour avoir la possession tout le match" - Oscar Garcia, coach de l'ASSE

"Nous ne sommes pas prêts..." Oscar Garcia Copier

Depuis son arrivée Oscar Garcia s'échine à enlever cette image d’entraîneur tourné vers l'avant et le beau jeu qui lui colle à la peau. Avant de faire chavirer le Chaudron avec un jeu lécher, la priorité semble clairement donnée aux résultats. Qu'importe la manière pour l'ancien du Barca, ce samedi il veut gagner. Mais la "patte" Oscar Garcia commence à prendre avec le groupe explique le milieu de terrain Bryan Dabo : "il y a un style qui est entrain d'arriver. Il y a beaucoup de travail qui est fait, c'est pour cela que moi je ne suis pas inquiet. Après évidemment tout va dépendre des résultats. C'est normal c'est le football."

"Nice ? Un très bon test" pour Bryan Dabo Copier

Des supporters peu confiants

"Y'a beaucoup de points d'interrogation" - Laurent, supporter des Verts

Difficile de trouver plus fidèle et lucide sur son équipe qu'un supporter stéphanois. Beaucoup espère de nouveau voir du beau jeu chez les Verts cette saison mais la plupart comme Laurent sont moyennement confiants : "on ne peut pas dire que les recrutements soient extraordinaires (...) on a pas vu beaucoup de projet de jeu se dessiner pendant les matchs amicaux, ça risque d'être dur contre Nice, surtout sans supporters." L'ASSE devra en effet faire sans les Kops Nord et Sud qui resteront fermés suite à une sanction de la FFF. Les Ultras se rassembleront ce samedi à 16 heure place Jean Jaurès avant de prendre la direction de Geoffroy-Guichard pour protester contre ces sanctions.

Les supporters stéphanois pas vraiment confiants pour ce premier match face à Nice Copier

ASSE - Nice, un match à vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 19h avec Olivier Roché et David Valverde.