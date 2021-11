ASSE : une offre à 18 millions d'Euros pour le club ?

Le processus de vente de l'AS Saint-Etienne pourrait connaitre une accélération décisive dans les prochains jours. Selon le journal l'Equipe : "Les candidats au rachat de l'AS Saint-Étienne ont jusqu'à ce lundi pour déposer leur offre. Les montants espérés par les dirigeants ont été revus à la baisse".

170 candidats et une offre autour de 20 millions?

Toujours selon le quotidien, le cabinet KPMG (cabinet d'audit en charge d'éplucher les candidatures) aurait reçu plus de 170 offres. Quelques unes seulement ont eu accès à la data room qui est aujourd'hui fermée.

La situation du club et la menace de la relégation aurait considérablement affaibli les propositions et d'une soixantaine de millions d'Euros d'espéré, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer n'ont finalement reçu que des offres entre 12 et 20 millions d'Euros. Selon nos informations l'offre se situerait dans ces eaux là, proche de 18 millions d'Euros.

Suffisant pour faire céder les deux actionnaires ?