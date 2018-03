En cette trêve internationale, le stade se remplit doucement mais sûrement en vue du choc face au Paris-Saint-Germain le vendredi 6 avril. La billetterie a été ouverte très tôt en mars, le kop Nord et la tribune Henri Point sont d'ores et déjà combles.

Saint-Étienne, France

Les Verts sont invaincus en 2018 à Geoffroy Guichard. Dans un peu plus de deux semaines, après la trêve et la reprise à Nantes, le Paris Saint-Germain viendra contester cette statistique. L'affiche sera belle et les supporters ne s'y trompent pas, le Chaudron se remplit de plus en plus pour ce match qui se jouera le vendredi 6 avril à 20 heures 45. Le kop Nord et la tribune Henri Point affichent déjà complet.

Ce mercredi après-midi, restaient des places en kop sud, au-dessus des kops et en tribune Pierre Faurand. S'il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un stade fasse le plein pour la réception du PSG, en cette saison trouble, c'est un véritable enjeu pour les Verts. Ce ne sera pas non plus une première cette saison, il y a eu le derby... Mais même quand l'Olympique de Marseille est venue dans le chaudron en février, guère plus de 30 000 personnes avaient garni les tribunes du stade Geoffroy Guichard.

C'est aussi pour cela que l'ASSE a décidé de lancer très tôt l'achat des places. Dès le 8 mars dernier, soit 1 mois avant la rencontre du 6 avril, les abonnés ont pu acheter leur place, suivis des membres une semaine plus tard, puis du grand public. Les supporters semblent donc sensibles à l'affiche, le seul point noir de ce match sera bien l'absence du brésilien Neymar, blessé jusqu'en mai. Ce n'est pas cette saison qu'il pourra s'amuser devant le meilleur public de France. Tant pis pour nous et surtout tant pis pour lui.