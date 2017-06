ASSE : Voici les nouveaux maillots des Verts pour la prochaine saison

Les nouveaux maillots de l'AS Saint-Étienne étaient officiellement présentés ce jeudi à l'Étrat. Le maillot domicile est d'un vert plus sombre que les années précédentes et en coton. Un maillot noir rend hommage aux mineurs.

C'est aussi l'un des moments qui lance une saison. Les nouveaux maillots de l'AS Saint-Étienne étaient présentés en grande pompe ce jeudi à l'Étrat en présence de Roland Romeyer, le nouveau coach Oscar Garcia et quelques joueurs dont le capitaine Loïc Perrin et le gardien Stéphane Ruffier.

Un maillot domicile en coton

Commercialisé officiellement le 5 juillet, le nouveau maillot domicile de l'ASSE devrait surprendre les supporters. Il est évidemment toujours verts, mais d'un vert plus sombre. Autre nouveauté et pas des moindres, la matière. L'équipementier Le Coq Sportif a mis au point un maillot en coton et le capitaine Loic Perrin a pu le tester en avant-première : "j'avais eu des bonnes impressions, c'est une matière qui change totalement, très légère, et je pense que la couleur va plaire même si elle est différente des années précédentes". Un maillot qui plaît également beaucoup à Dominique Rocheteau : "la couleur sombre me rappelle nos survêtements et nos maillots que l'on portait pour la finale de la coupe d’Europe en 1976".

Un maillot noir en hommage aux mineurs

Le deuxième maillot des verts sera noir avec des liserés or. Un maillot en hommage aux mineurs de Saint-Étienne. Enfin, le dernier sera blanc avec une manche verte, blanche et noir. Pour le maillot noir, il faudra patienter un peu. Il ne sera commercialisé qu'au mois de septembre. Les maillots de la saison 2017/2018 seront vendus au prix de 79€ pour les versions "replica" et 129€ pour les versions "pro".

Le nouveau coach des verts, Oscar Garcia, était également présent à l'Étrat ce jeudi. Il espère que : "ce nouveau maillot nous porte chance lors de nos matchs cette saison"