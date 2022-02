ASSE : Wahbi Khazri fera le déplacement à Paris ce samedi

Les Verts n'iront pas à Paris sans leur capitaine. Touché à la cheville et sorti à la 84e minute face à Strasbourg Wahbi Khazri n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place ce samedi (21 heures) pour le déplacement sur la pelouse du Parc des Princes.

Le meilleur buteur du club (9 réalisations) n'a repris la course de manière individuelle que ce jeudi mais son entraineur Pascal Dupraz n'est pas inquiet : "Wahbi cela va beaucoup mieux. Il va venir avec nous. On prendra peut-être un joueur de plus. On attendra le dernier moment pour sa présence sur le terrain. Si d'ici samedi ça n'allait pas, il ferait le déplacement en tant que capitaine sans être sur la feuille de match".

Enzo Crivelli encore absent

En revanche l'absence d'Enzo Crivelli est actée. Touché à l'ischio-jambier l'attaquant arrivé cet hiver est toujours en phase de reprise. "Il est sur le terrain depuis le début de la semaine" a précisé Pascal Dupraz.

Le technicien stéphanois devra également se passer de Saidou Sow, Yvann Maçon et Joris Gnagnon pour affronter le PSG.