ASSE - Nice : Wahbi Khazri veut faire "carton plein avant la trêve"

Sa parole est rare. Wahbi Khazri s'est présenté devant la presse ce vendredi midi avant la réception de Nice ce samedi (17 heures). L'attaquant des Verts, rare satisfaction de la saison (3 buts) souhaitent voir son équipe relever la tête à l'occasion des deux prochaines réceptions à Geoffroy-Guichard. Nice et le derby le 3 octobre

La réussite enfin ?

Sur une série de quatre défaites, l'AS Saint-Etienne reste clouée dans les bas-fonds de la Ligue 1 (19e). Au moment de recevoir Nice et Lyon, deux équipes qui lui sont supérieures sur le papier, on envisage déjà que la série puisse s'étirer dans les proportions de celle de la saison dernière. Entre le 26 septembre et le 22 novembre, l'ASSE a enchaîné sept revers de rangs (et a égalé la pire série de son histoire).

"On en parle entre nous reconnait Wahbi Khazri mais l'an dernier quand on a eu cette série négative on ne faisait pas les mêmes matchs. En tout cas je n'ai pas le souvenir que l'on se procurait autant d'occasions. C'est ce qui est frustrant. J'ai l'impression que l'on n'est pas récompensé de nos efforts. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Si on ne gagne pas c'est que l'on ne fait pas tout bien. Il faut mettre les bouchées doubles. Tous, nous devons élever notre niveau".

Face à Nice, une équipe qui a démarré en trombe, mais qui cale depuis deux matchs (nul contre Monaco, défaite à Lorient) les Verts, pour espérer quelque chose devront régler une bonne fois pour tour leurs sempiternels problèmes d'efficacité et de lucidité dans les deux surfaces.

Green et Maçon seuls absents ?

Malgré les efforts fournis à 10 contre 11 pendant une heure sur la pelouse de Monaco mercredi soir, Les Verts devraient être quasiment au complet pour la réception de Nice. Yvann Maçon et Aïmen Moueffek sont toujours indisponibles. Etienne Green purgera son match de suspension après son expulsion sur la pelouse de Louis 2