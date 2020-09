ASSE : "Wesley a répondu présent" (Claude Puel)

Après deux rencontres en Ligue 1, les Verts n'ont toujours pas pris de but cette saison et c'est un peu grâce à lui. Solide et appliqué, Wesley Fofana a répondu présent alors que le climat s'est extrêmement tendu autour du jeune défenseur de 19 ans après qu'il ai révélé dans la presse sa volonté de dire oui au club anglais de Leicester et donc de quitter le Forez.

Claude Puel a évidemment été interrogé sur le cas Fofana à l'issue du match. Le manager général de l'ASSE ne s'est pas épanché : "Il (Fofana) a fait le match qu'on attendait de lui et à la hauteur de ses qualités. Wesley a répondu présent et a donné une bonne réponse ce soir."

Wesley Fofana qui aura sans doute a cœur de montrer aussi de belles choses pour le prochain match ce jeudi face à Marseille. Le jeune défenseur est originaire des quartiers nord de la cité phocéenne