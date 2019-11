Jean-Eudes Aholou n'est pas retenu dans le groupe stéphanois contre Nantes ce dimanche après-midi. Sept joueurs stéphanois sont absents du groupe de l'ASSE, dont Wesley Fofana, forfait à cause d'une douleur au genou.

ASSE : Jean-Eudes Aholou non retenu dans le groupe par Claude Puel avant le match contre Nantes

Saint-Étienne, France

Jean-Eudes Aholou n'est pas retenu dans le groupe stéphanois pour aller défier Nantes ce dimanche après-midi. "Un choix du coach", selon le club. Wesley Fofana n'est également pas du voyage.

L'ASSE indique que le Fofana souffre d'une "douleur au niveau du tendon rotulien".

Wesley Fofana est ainsi laissé au repos, ainsi que six joueurs de l'AS Saint-Etienne, non convoqués pour le match de ce dimanche. Parmi eux Jean-Eudes Aholou donc, Kévin Monnet-Paquet, Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Charles Abi et William Saliba.