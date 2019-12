ASSE - Yann M'Vila: "Je ne bougerai pas de Saint-Etienne au mercato d'hiver"

Malgré les rumeurs et une première partie de saison discutée, il n'est pas question pour le milieu de terrain des Verts de quitter le Forez au mercato d'hiver.

Saint-Étienne, France

Au lendemain du dernier match de l'année des Verts à Strasbourg samedi (défaite 2-1), l'heure est au bilan de cette première partie de saison. Mais aussi d'évoquer déjà le marché des transferts qui s'ouvrira le 1er janvier pour un mois.

Comme toujours, Yann M'Vila sera un des joueurs les plus scrutés de l'effectif de l'AS Saint-Etienne depuis son arrivée dans le Forez il y a maintenant deux ans. Son statut et son CV en font un des joueurs attractifs de l'effectif.

M'Vila veut terminer sa mission

Mais, malgré les rumeurs et une première partie de saison discutable pour les supporters, le milieu de terrain des Verts le dit clairement: il n'est pas question pour lui de quitter le club au mercato d'hiver. Le joueur a "une mission" à accomplir.

"Je ne bougerai pas. On n'a pas discuté de départ donc je ne vois pas pourquoi je partirai. S'il y en a qui veulent me voir partir, dans ce cas c'est dommage pour eux car je ne partirai pas."

S'il y en a qui veulent me voir partir, dommage pour eux!

"Je ne suis pas du genre à quitter le navire comme ça, en milieu de saison. J'ai une mission, des objectifs. Je vais les garder comme "gratter" (décrocher, ndlr) à nouveau l'Europa League."

"On verra à la fin de la saison"

"Donc, on verra en fin de saison. Mais pour l'instant, je suis là et je veux faire le maximum avec Saint-Etienne." Depuis son arrivée il y a près deux ans dans le Forez, Yann M'Vila a déjà confié à France Bleu Saint-Etienne Loire qu'il s'y sentait bien.

Le milieu international français a prolongé son contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2022.