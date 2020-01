AS Saint-Etienne - Yohan Cabaye répond aux rumeurs: "on vit très bien ensemble"

Saint-Étienne, France

Suite aux rumeurs de tensions entre joueurs expérimentés et jeunes du centre de formation sorties dans le journal L'Equipe en début de semaine, Yohan Cabaye, présent devant les médias vendredi, a tenu à clarifier les choses, et rendre hommage à Robert Beric.

"Quand on a une série de mauvais résultats, forcément, la confiance chute un petit peu. Le groupe a conscience de la situation dans laquelle on se trouve mais on vit très bien ensemble et l'atmosphère est plutôt bonne. On travaille bien. On sait que la Coupe de France est une compétition importante et à part. C'est un match ultra-important qu'on a préparé pour être compétitifs", a confié le numéro 29 stéphanois à quelques heures du déplacement des Verts au Stade Charléty (samedi 18h) sur la pelouse du Paris FC (Ligue 2).

Six premiers mois compliqués

Une rencontre abordée avec envie par le milieu de terrain, revanchard après six premiers mois compliqués dans le Forez : "ça me fait du bien d'avoir enchaîné. J'ai eu peu de temps de jeu en première partie de saison. Je me suis blessé deux mois, ça m'a permis de bien me soigner, de bien travailler pour pouvoir revenir en forme. Je reviens avec une grande envie pour essayer de faire la meilleure deuxième partie de saison possible. Je me sens bien, j'espère que ça va continuer comme ça."

Je me sens bien. J'espère que ça va continuer comme ça pour moi.

Profitant des absences de Yann M'Vila, Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf, toujours indisponibles, le joueur de 34 ans devrait être titulaire face au PFC ce samedi. Claude Puel pourrait également s'appuyer sur William Saliba, annoncé sur le retour par son entraîneur.

Paris FC - ASSE, samedi 18h et dès 17h30 en intégralité sur France Bleu.