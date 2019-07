ASSE : Zaydou Youssouf, recrue à fort potentiel, débarque dans la Loire

Zaydou Youssouf cette année lors d'un match face à son futur club et son futur coéquipier, Wahbi Khazri.

Saint-Étienne, France

Zaydou Youssouf est tout jeune (20 ans le 11 juillet) mais ça fait déjà plusieurs années qu'il est convoité par des clubs importants en Europe L'année dernière Valence, en Espagne, s'était positionnée pour recruter le Bordelais. Une offre de cinq millions d'euros, pas suffisante apparemment pour faire flancher les dirigeants bordelais. Ils ont eu du mal à lâcher leur pépite, il faut dire que Youssouf a intégré le centre de formation à l'âge de huit ans seulement. Le recruter pour environ 2,5 millions d'euros paraît donc une bonne affaire vu sa cote il y a un an. Zaydou Youssouf est international U20 sous le maillot de la France.

La saison dernière il a joué 19 matchs dont huit en coupe d'Europe (C3). La question pour lui à l'ASSE, ce sera le temps de jeu : il va devoir prouver pour en gagner car il y a de la concurrence à son poste. Il joue ailier, plutôt à droite, poste auquel peuvent évoluer Romain Hamouma et Franck Honorat. Mais Youssouf a d'autres carte dans sa manche. Déjà, il est gaucher, assez rare dans les profils offensifs à Saint-Étienne, et puis il a été formé au poste de milieu central et pourra jouer sur sa polyvalence. Avec son physique (1m82) il est capable de s'imposer dans l’entre-jeu. Reste à voir comment le joueur sera utilisé par le staff des Verts.

Selon le site officiel de l'ASSE, voici la première déclaration du joueur lors de la signature de son contrat (jusqu'en 2023) : "Je suis très content et très fier de m’engager avec ce très grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Je suis pressé de rencontrer les supporters, de goûter à la ferveur du Stade Geoffroy-Guichard. Je sais que l'ASSE est un club très ambitieux. Ma motivation n’a pas de limite et j'espère réussir de très grandes saisons sous le maillot vert."

Le club, via son directeur général Frédéric Paquet, a lui mis en avant le "projet" de l'ASSE dans lequel s'inscrit Youssouf, c'est-à-dire "mêler des cadres à des jeunes au fort potentiel". Il a conclut en assurant qu'il était _"convaincu qu'il (_Youssouf) va rapidement s'intégrer".