Athlétisme - Clément Ringard et Léa Plumecocq dominent le Cross d'Amiens Métropole

Les deux athlètes de l'Amiens UC Clément Ringard et Léa Plumecocq ont logiquement remporté leur course dans la boue et le froid du Parc des Events à Salouël

Le froid, la pluie, et le parcours très boueux n'ont pas empêché Clément Ringard et Léa Plumecocq de survoler leur course. Cette année le cross femmes (4800m) et le cross long hommes (7700m) se sont courus conjointement.

Clément Ringard (Amiens UC) remporte pour la première fois le Cross d'Amiens Métropole © Maxppp - Mathieu Dubrulle

Ringard: "Le travail a payé"

Au bord de l'hypoglycémie dans le dernier tour, Clément Ringard (24 ans) a bien maitrisé sa course pour lâcher à mi-parcours son principal adversaire Jean-Jacques Trogneux et inscrire son nom pour la 1ere fois au palmarès de ce Cross d'Amiens Métropole. "J'ai attaqué la préparation cross assez tôt cette année en choisissant de beaucoup m'entraîner au lieu de faire des compétitions et cela a payé aujourd'hui" explique Clément Ringard, licencié à l'Amiens UC depuis deux ans. "Même si j'étais mal dans le dernier tour, que c'était long, dur, avec des intempéries, je me savais en forme et je suis vraiment content, cela annonce une belle saison". Clément Ringard devance ses coéquipiers de l'A.UC. Jean-Jacques Trogneux et Christopher Harlay sur le podium.

Léa Plumecocq retour gagnant

Chez les femmes, Léa Plumecocq signe à 30 ans son grand retour avec beaucoup d'enthousiasme après quasiment deux ans d'absence. "J'en avais marre, j'ai saturé et avec la période Covid tous les groupes s'entraînaient plus tôt, et avec mon travail je ne pouvais pas donc je me retrouvais tout le temps seule, et j'ai même perdu l'envie de faire des footings. Et puis mon coach m'a convaincue de revenir vers le groupe, vers la piste, et ça m'a donnée envie de reprendre. Cela a été dur, je ne voulais pas courir avec les autres tellement j'étais à la rue! Et puis c'est reparti!" Léa Plumecocq s'est imposée en solitaire devant la juniore et très prometteuse Marie Desmarest, et l'inusable Saliha Rarbi, (42 ans), première Master.

En cross-court (3700m) la victoire est revenue logiquement au grand favori Benjamin Pirès (AUC).