Attentats en Espagne : une minute de silence avant les matches de Ligue 1 et de Ligue 2

Une minute de silence sera observée avant les matches du championnat de France ce week-end, en hommage aux victimes des attentats perpétrés en Espagne, a annoncé la Ligue de football professionnel ce vendredi.

La Ligue de football professionnel a annoncé ce vendredi dans un communiqué qu'une minute de silence serait observée avant les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 durant ce week-end en France. Une décision prise afin de rendre hommage aux victimes des attentats commis en Espagne jeudi, un bilan provisoire qui s'élève à 14 morts.

"Signe d'hommage et de solidarité"

"En signe d'hommage et de solidarité avec les victimes de la tragédie de Barcelone survenue hier, la LFP a décidé d'observer une minute de silence sur tous les terrains" avant le coup d'envoi des rencontres de la 3e journée de Ligue 1 et de la 4e journée de Ligue 2", indique la LFP.

Communiqué #LFP : une minute de silence pour les victimes de la tragédie de Barcelone → https://t.co/lkPAtbCanCpic.twitter.com/jh496CLB6Z — LFP (@LFPfr) August 18, 2017

Minute de silence en Espagne

Jeudi, Barcelone a été frappée par une attaque terroriste, qui a fait au moins 14 morts et une centaine de blessés. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. 26 Français ont été blessés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une voiture a foncé sur des piétons à Cambrils, une station balnéaire située à 120 kilomètres au sud du Barcelone, faisant un mort et six blessés. La police a annoncé avoir tué les cinq passagers du véhicule.

Une minute de silence a été observée ce vendredi midi sur la Place de Catalogne à Barcelone, en hommage aux victimes des deux attentats. Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy et le Roi Felipe étaient présents sur place.

