"Au bar avec les supporters" : ancien du TFC, Cédric Fauré raconte la ferveur de l'Union Saint-Gilloise

"C'est rare ça non ?" Cédric Fauré a apprécié le tirage au sort de l'Europa League qui a mis dans le même groupe le Toulouse FC, club de ses débuts pros et de la ville où il est né, et l'Union Saint-Gilloise, club de la périphérie de Bruxelles où il a terminé une carrière professionnelle riche à l'issue de la saison 2016-2017.

"L'USG ? Un club familial"

Cédric Fauré a terminé sa carrière juste avant que le club de Saint-Gilles ne devienne propriété de Tony Bloom, également boss du club anglais de Brighton. Les ambitions sont plus importantes pour ce club 11 fois champion de Belgique dans la première moitié du 20e siècle et quart de finaliste de la Ligue Europa l'an dernier mais les valeurs n'ont pas bougé. "C'est vraiment un club familial. Nous, quand on finissait les matches, il y avait un petit bar et on passait deux ou trois heures avec les supporters. Je ne l'avais jamais vu ailleurs. Les joueurs sortent dans la rue, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ils ne se font jamais agresser ou insulter. Les joueurs sortent en plein milieu des bars. Il n'y a jamais eu d'accident. Les supporters ont un respect pour les joueurs", explique l'ancien buteur désormais coach à Namur.

Cédric Fauré a été invité à assister à la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et le TFC ce jeudi soir au Lotto Park, enceinte qui accueille habituellement les matches d'Anderlecht. Rendez-vous particulier entre deux clubs qui ont compté pour l'ancien attaquant reconverti entraîneur désormais installé à Namur avec sa femme, d'origine belge, et ses enfants.