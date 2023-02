Au bar l'Alter Egos des Sorinières, on se prépare à une soirée de foot en folie

À quelques heures du coup d'envoi entre le FC Nantes et la Juventus Turin en 16èmes de finales retour de Ligue Europa de football, les supporters des Canaris sont dans les starting-blocks pour ce qui s'annonce être LE match de l'année, au stade de la Beaujoire, ce jeudi 23 février 2023. Mais si vous ne pouvez pas suivre le match dans les gradins, vous allez peut-être regarder la rencontre à la télévision, que ce soit chez vous ou dans un bar.

Beaucoup d'établissements retransmettent le match en direct à Nantes, notamment le pub John Mc Byrnes, le Canaille Café du Hangar à bananes ou encore le Prohibition de Nantes (liste non exhaustive, NDLR). Aux Sorinières, le bar l'Alter Egos retransmet lui aussi la rencontre sur grand écran ce jeudi soir, et les barmans se préparent avant la forte affluence qui s'annonce.

Beaucoup de préparatifs

Quatre mètres d'écran géant et le drapeau des Jaune et vert bien accroché au mur. "Le plus grand rétroprojecteur est ici, le deuxième est dans la plus petite salle, indique Stanislas Provost, barman de 23 ans. C'est beaucoup de préparatifs, on remplit nos frigos parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de débit de boissons. On prépare aussi nos bouteilles de vin, nos fûts de bière. En général, on double notre chiffre d'affaires les soirs de match, on passe de 3.000 à 6.000 euros la soirée."

Et avec un coup d'envoi à 18h45, Stanislas et ses collègues espèrent faire encore mieux que la semaine dernière pour le match aller : "C'est l'heure idéale pour nous, parce que c'est l'heure à laquelle les gens sortent du travail et viennent prendre un verre ici pour se détendre" explique-t-il. Lors du match aller, le jeudi 16 février 2023, l'établissement affichait déjà complet au niveau des places assises : les 200 places étaient pourvues, et beaucoup de clients sont restés debout.

Un bar hors de Nantes qui retransmet la rencontre

Autre avantage : si vous habitez Rezé, Le Bignon ou Pont-Saint-Martin, vous n'aurez pas à aller jusqu'à Nantes pour regarder le match dans un bar, et rares sont les établissements à retransmettre le match dans les communes du sud de Nantes. Anthony David est le patron de l'Alter Egos depuis la création du bar il y a six ans. "C'est facile de venir ici avec la sortie numéro 49, et il y a de la place pour stationner. Nous sommes très heureux de recevoir du monde ce jeudi soir."

En cas de victoire des Canaris, le bar pourra, peut-être, repousser l'heure de fermeture au-delà de 22 heures. Vous ne pourrez pas réserver pour vous rendre à l'Alter Egos, le manager vous conseille de venir en avance si vous voulez avoir une bonne place devant l'écran géant.