Au club depuis trente ans, le gardien Thomas Renault n'est pas conservé par l'US Orléans la saison prochaine

C'est une page de l'histoire de l'US Orléans qui se tourne : selon nos informations, Thomas Renault n'est pas conservé par le club orléanais la saison prochaine en National. Le gardien de buts de 36 ans l'a appris lors d'un entretien avec la direction du club ce vendredi après-midi.

Arrivé à l'USO à l'âge de 6 ans

Thomas Renault a signé sa première licence à l'âge de six ans et a toujours joué sous les couleurs de l'USO, un club avec qui il a tout connu, le niveau amateur, la montée en Ligue 2, le match de Coupe de la Ligue en 2018 contre le PSG au stade de la Source, et une nouvelle relégation cette saison donc.

Il voulait rester

Thomas Renault voulait rester au club la saison prochaine, en National. Mais l'USO en a décidé autrement.

"Je suis un peu abasourdi, j'ai donné 30 ans de ma vie au club, je suis en fin de carrière et elle s'est terminée sur un carton rouge lors de mon dernier match officiel à Clermont Ferrand (et en plus c'était seulement le troisième de toute ma carrière en vingt ans) donc c'est une situation particulière et la déception elle est forcément grande" reconnait Thomas Renault.

"Oui il y a de la tristesse, car après ma femme, mon fils et ma famille, l'USO foot c'est mon deuxième amour, j'y suis depuis le 1er juillet 1990, on n'efface pas 30 ans comme cela, au bout de trente ans on peut tout se dire et je pense que j'ai droit à un traitement avec un peu plus de respect et là je trouve qu'il n'y en a vraiment pas".

A 36 ans, Thomas Renault explique qu'il ne veut pas finir sa carrière comme cela, "j'ai fait 269 matchs en équipe 1ère à l'US Orléans, je me sens en forme alors je vais sûrement me tourner vers le projet d'un club amateur, cela me permettra de découvrir un nouveau club et un nouveau mode de fonctionnement".

Joueur très apprécié du public, Thomas Renault s'était récemment engagé avec l'association "Un cœur, un maillot", pendant l'épidémie de coronavirus, pour organiser une vente aux enchères de maillots de sportifs au profit des soignants et des plus démunis.

Thomas Renault salue chaleureusement les supporters de l'USO "je les remercie pour l'amour qu'ils m'ont donné pendant toutes ces années. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot et un jour je reviendrais au club pour lui redonner toute la place qu'il mérite".

Cédric Cambon écarté également

Un autre joueur a annoncé lui-même qu'il n'est pas conservé par l'USO, alors qu'il souhaitait rester aussi : Cédric Cambon, défenseur central de 33 ans, arrivé à Orléans en juillet 2017.