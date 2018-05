Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine, dans une ambiance défilé de mode. C'est devenu une manie à chaque rassemblement de l'équipe de France, les photographes se postent à l'entrée du château, là où tous les joueurs arrivent un par un. Et dans la presse on se retrouve avec des diaporamas, et des commentaires sur le style vestimentaire de chacun : un tel en jean, un autre en sweat à capuche, un autre avec les chaussures assorties. Bref, c'est un défilé de mode.

Première sortie VTT

Mais il seront bien en short sur le terrain rassurez-vous. D'ailleurs ils ont vite enfilé un short ce mercredi, pour une première sortie VTT, avec le casque de protection s'il vous plaît ça en terme de mode c'est pas terrible. En tout cas début de préparation très tranquille pour les Bleus, qui avaient sans doute besoin de se retrouver avant de passer aux choses sérieuses.

Les Bleus ont effectué une sortie en VTT dans la forêt de Clairefontaine en fin d'après-midi pour leur 1er jour de rassemblement ! 🚴 pic.twitter.com/9GBqPkBDMt — Equipe de France (@equipedefrance) May 23, 2018

Le basketteur dijonnais Axel Julien, premier supporter des Bleus

Tiens et cette coupe du monde elle sera suivie de près aussi par d'autres sportifs. A l'image des basketteurs dijonnais de la JDA. Pas très bien partis dans les playoffs avec cette défaite face à Limoges ce mercredi soir, ça ne les empêche pas de s'intéresser au foot, et à cette nouvelle aventure des Bleus, à limage du meneur de jeu Axel Julien, lui aussi est international en équipe de France de basket et forcément, ce genre d'épopées, ça lui parle.

La belle lettre Laurent Koscielny

Les Bleus qui ont reçu une lettre assez émouvante, écrite par un homme qui aurait dû être à Clairefontaine lui aussi : Laurent Koscielny, victime d'une rupture du tendon d'Achille la semaine dernière. "Tout un pays sera derrière vous, et moi sur mon canapé je serai votre premier supporter", dit-il, avant de formuler ce petit conseil. "Profitez de chaque instant les gars, j'ai eu la chance de vivre la coupe du monde 2014 au brésil. C'est une compétition magnifique."

"Tout un pays sera derrière vous !" 🔵⚪🔴

La lettre que Laurent Koscielny a envoyé aux joueurs de l'@equipedefrance avant la Coupe du Monde ! #FiersdetreBleus@6_LKOSCIELNYpic.twitter.com/eG5V9nu0kE — Equipe de France (@equipedefrance) May 23, 2018

"L'énorme erreur" d'Adrien Rabiot

On vous en parlait dans ses colonnes ce mercredi, le jeune milieu de terrain du Paris-Saint-Germain, âgé de 23 ans, a décidé de ne pas faire partie de la liste des suppléants pour la coupe du monde en Russie. Il l'a signifié à Didier Deschamps par e-mail. Le sélectionneur dit comprendre la frustration immense de ne pas figurer dans la liste des 23, mais de là à snober l'équipe de France, il y a un pas que Rabiot n'aurait pas du franchir.