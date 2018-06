L'équipe de France nous doit une revanche après son insipide victoire face à l'Australie lors de la première rencontre de ce mondial. Elle affronte le Pérou ce jeudi après-midi à 17h, pour s'offrir peut-être une qualification pour les huitièmes de finale, et un peu d'oxygène ence début d'été très chaud en Russie.

Les 2 tribunes impressionnantes du stade d’Ekaterinbourg qui accueillera #FRAPER demain ! 👀 pic.twitter.com/cHixmMpKr8 — Equipe de France (@equipedefrance) June 20, 2018

Des Bleus plus discrets sur les réseaux sociaux

En attendant de les voir sur le terrain, ils se font un peu discrets nos Français.

C’est parti pour l’entraînement veille de match ! #FRAPER



Suivez toutes les coulisses de l’Equipe de France sur Snapchat et en Insta story ! ➡️equipedefrance pic.twitter.com/6z7sqPuxg8 — Equipe de France (@equipedefrance) June 20, 2018

Alors évidemment, sauf consigne contraire de Didier Deschamps, journalistes et supporters peuvent assister sur place à la plupart des entraînements des Bleus, c'était le cas mercredi encore dans l'impressionnant stade d'Ekaterinbourg où se jouera ce France-Pérou ; il y a aussi les conférences de presse.

Mais on constate quand même que les joueurs sont beaucoup plus avares de commentaires sur les réseaux sociaux depuis quelques jours : Antoine Griezmann, d'ordinaire très actif sur Instagram, est aux abonnés absents, Samuel Umtiti se contente de messages très formels.

On a juste Paul Pogba qui continue à poster régulièrement. D'ailleurs ce match face au Pérou apparemment ça lui évoque Indiana Jones. Vous savez cette scène d'ouverture des Aventuriers de l'Arche perdue, où Indy récupère une statuette en or dans un temple Inca. Bon ce qu'il a oublié Paul Pogba, c'est qu'après avoir saisi la statuette, notre héros se la fait piquer immédiatement par un méchant archéologue. On espère qu'il n'y a là aucun mauvais présage.

Méfiance, méfiance...

Bon mais les Bleus ils s'en méfient de cette équipe péruvienne, et ils auraient tort de prendre ce match à la légère. Le Pérou est capable de tout, et surtout de nous embêter. Blaise Matuidi le sait : à lui et ses coéquipiers de montrer aux Sud-américains Pérou c'est la sortie.

Et les premiers qualifiés sont...

On connaît les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, à commencer par le pays hôte, la Russie. Avec ses deux victoires en deux matches, elle sera au prochain tour puisque l'Uruguay a battu l'Arabie Saoudite ce mercredi, ce qui fait que ces deux équipes ne seront plus rejointes dans leur groupe A, elles se disputeront la première place lors du troisième match de poule.

✅[OFFICIEL]



La Russie et l'Uruguay sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. pic.twitter.com/VABj7bRBY6 — Coupe du Monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) June 20, 2018

Le Maroc par la petite porte

On connaît aussi et malheureusement pour eux les premiers éliminés du Mondial. Il s'agit des Marocains, auteurs pourtant de deux jolis matches face à l'Iran et au Portugal. Mais leur manque d'efficacité est fatal, deux défaites (1-0) et puis s'en vont.