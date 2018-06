La France affrontera l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du monde. Mais les Bleus hier n'ont pas brillé face au Danemark, ils ont terminé les phases de poule par un match nul sans marquer aucun but.

Dijon, France

"Un match nul dans tous les sens du terme". Voilà comment les supporters réagissent sur Twitter après la rencontre de mardi entre la France et le Danemark. Un match sans enjeu et sans intérêt pendant lequel aucun but n'a été marqué.

Je voudrais pas être à la place du mec qui doit élire l’homme du match #FRADAN — remy.t (@remypointet) June 26, 2018

-Tu peux mal jouer 1 match mais pas 3

-Tu peux mal jouer 2 matchs mais pas 3

-Tu peux mal jouer 3 match mais pas 3



Ah bah si tu peux #FRADANpic.twitter.com/j2H1qat2Ys — 🤙🏻 (@el_crackito59) June 26, 2018

Ayons une pensée pour les gens qui ont posé trois RTT et renoncé à leurs vacances de cet été pour aller voir ce "match" de l'équipe de France.

On est avec vous.#FRADAN — SO FOOT (@sofoot) June 26, 2018

France - Argentine : la belle affiche des 8e de finale

Après la victoire de l'Argentine face au Nigéria 2-1 , la France affrontera donc l'équipe de Lionel Messi en 8e de finale. Et pendant ce match Argentine-Nigéria, un homme s'est fait remarquer, non pas sur la pelouse mais dans les tribunes : Diego Maradona.

Chuis KO Maradona il dort dans le plus grand des calmes 😭 pic.twitter.com/cApNJB3LCR — Don Hippo 🇲🇽⚽️ (@Don__Hippo) June 26, 2018