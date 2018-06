L'équipe de France de football a assuré l'essentiel et même plus, tout en offrant un service presque minimum. Après sa victoire 1/0 sur le Pérou, les bleus sont qualifiés pour les 8e de finale et prennent au passage la première place de leur groupe. Prochain adversaire, le Danemark.

Dijon, France

On pourrait presque dire qu'on se retrouve face à "Inca" d'école !

Inca, comme cette civilisation disparue et dont il reste seulement des traces qui nous rappellent qu'elle a existé. Ce vendredi matin, c'est la même chose pour l'équipe du Pérou qui a été balayée de la carte du Mondial de Foot par l'équipe de France. Mais, on peut aussi parler d'un cas d'école pour les bleus car leur prestation donne à réfléchir, notamment à tous les salariés ! Ils nous ont en effet démontré à en battant cette équipe Péruvienne, qu'en travaillant moins, on peu gagner plus !

Un patron heureux

En clair, les Bleus ont fait coup double. Même triple ! Une victoire, une qualification pour les 8e de finale et, en prime, ils obtiennent la première place du groupe C. Et tout ça en ne marquant qu'un seul but et ne jouant véritablement que vingt minutes sur 90. Mais nous sommes d'accord, l'essentiel est là ! L'aventure continue et l'équipe de France est l'une des rares avec la Russie a aligné un sans faute.

Didier Deschamps, un sélectionneur heureux © Maxppp - Marius Becker

Même le patron des bleus, le sélectionneur Didier Deschamps estime que son équipe a su hisser son niveau de jeu

Didier Deschamps Copier

On prend seul la tête du groupe et on est assuré de jouer les 8èmes de Finale de la Coupe du Monde !! 👌 #FiersdetreBleus#FRAPERpic.twitter.com/fhc7kvm1pq — Equipe de France (@equipedefrance) June 21, 2018

L'homme du match

Une chose est sûre ce vendredi, c'est que les bleus doivent beaucoup à Kylian Mbappé. C'est lui qui a inscrit le seul but de la rencontre. Et en toute logique, il a été élu, l'homme du match.

Kylian Mbappé a été élu homme du match après France - Pérou. 🇫🇷 pic.twitter.com/APdXgutvir — Coupe du Monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) June 21, 2018

#FiersdetreBleus

Ses coéquipiers sont aussi fiers de lui et surtout #FiersdetreBleu ! C'est le cas du bourguignon Antoine Griezman qui tweet, "la qualification est assurée, objectif première place". Ce que confirmel'équipe de France en publiant le tableau de sa poule accompagné de ce commentaire : "On prend seul la tête du groupe et on est assuré de jouer les 8èmes de Finale de la Coupe du Monde !"

"Finir le boulot !" - Blaude Matudi

Et puis il y a aussi ce commentaire de Blaise Matudi, qui dit "bravo à toute l'équipe", mais qui rappelle aussi "qu'il faut finir le boulot". Ce sera notamment à démontrer face au Danemark le mardi 26 juin.

🇫🇷 🇵🇪 Victoire 👉 8emes de finale. Mais avant, il faut finir le boulot 👏 à tout le groupe #WorldCupRussia2018#fiersdetrebleus🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/Fbk36ksfwB — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) June 21, 2018

En attendant, les bleus ont repris l'avion pour rejoindre leur camp de base à Istra... et ils avaient un beau sourire