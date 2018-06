On souhaite un bon début de coupe du monde à Clément Turpin. Notre arbitre bourguignon, licencié au club de Montceau, est le premier arbitre français sélectionné par la Fifa pour jouer du sifflet dans la compétition reine depuis huit ans, mine de rien.

Clément Turpin représentera l’arbitrage français lors de la Coupe du monde. Il évoque sa fierté de participer à ce rendez-vous en compagnie de ses deux assistants, Cyril Gringore et Nicolas Danos. Ils participeront à leur premier match à l'occasion d'Uruguay - Arabie Saoudite pic.twitter.com/EGoG4mpboJ — FFF (@FFF) June 19, 2018

Il va officier ce mercredi après-midi lors de la rencontre entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Forcément un peu de stress pour l'intéressé, mais avec dix ans d'expérience derrière lui, la pression des grands rendez-vous, il sait gérer

Clément Turpin évoque son premier match du mondial Copier

C'est Pérou la sortie ?

En attendant Didier Deschamps peaufine la préparation du match de jeudi. A Istra, les joueurs de l'équipe de France ont pris connaissance des choix tactiques du sélectionneur pour la rencontre face au Pérou. Ils savent désormais qui sera titulaire ou remplaçant. Ils se sont aussi fadé une petite séance vidéo sur les particularités du jeu péruvien. Bref, ils seront prêts pour jeudi 17h, nos Bleus.

Programme de ce midi:

- 12h15 📽️Séance vidéo sur le Pérou

- 12h45 🍽️Déjeuner pour prendre des forces pic.twitter.com/Pi9JyKV2nZ — Equipe de France (@equipedefrance) June 19, 2018

Avec Holobleus, faites des selfies avec les joueurs de l'équipe de France

Tiens au passage si vous êtes vraiment très très fan des Griezmann, Giroud et compagnie, vous pouvez faire des selfies avec eux, là maintenant, tout de suite. Grâce à l'application de la fédération française de Football.

Dans cette appli, vous avez un nouvel outil qui s'appelle HoloBleus, grâce auquel vous pouvez donc choisir le joueur que vous voulez, et vous prendre en photo avec lui, presque comme en vrai. On l'a fait ce matin avec Stéphane Conchon et Olivier Giroud, on ne vous cache pas que tout cela n'est pas encore tout à fait au point, mais voilà ce que ça donne.

- FFF / Holobleus

Les selfies avec Baptiste Reynet, c'est bientôt fini

La perspective d'un départ de notre gardien dijonnais se précise. Selon plusieurs médias dont le magazine France Football, il serait en négociations avancées avec le club de Toulouse. Ce que certains fans dijonnais verraient comme un retour en arrière pour Baptiste, mais après tout, ça le regarde !

Quant à Benjamin Leroy notre gardien numéro 2, eh bien lui il a signé déjà. Il sera gardien numéro 1 de l'AC Ajaccio en Ligue 2 la saison prochaine.

Des Japonais irréprochables sur le terrain... et en dehors

Un petit mot des Japonais pour terminer : ils ont impressionné tout le monde mardi, en battant la Colombie deux buts à un, victoire surprise.

Superbes images avec les supporters du Japon qui nettoient leur tribune après leur passage 👌👏 pic.twitter.com/3EiX8wQNWB — Coupe du Monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) June 19, 2018

Et puis dans les tribunes, certains de leurs supporters ont été filmés à la fin du match, sac poubelle à la main, en train de faire le ménage dans les travées du stade, histoire de laisser les lieux tels qu'ils les ont trouvés. Pas sûr que tout le monde se montre aussi soigneux et respectueux des autres, bravo donc au Japonais !