La France affronte le Danemark ce mardi pour le dernier match de la phase de poules du Mondial en Russie. Un match pendant lequel les "coiffeurs" devraient faire leur entrée. Pas ceux qui manient les ciseaux et les sèche-cheveux, mais les remplaçants qui passent plus de temps sur le banc.

Les Bleus affrontent le Danemark ce mardi pour leur troisième et dernier match des phases de poules. Si la France est déjà qualifiée pour les 8e de finale, le résultat du match va déterminer leur place dans le groupe C et donc l'adversaire qu'elle affrontera lors du prochain match. Et pour cette rencontre face aux Danois, Didier Deschamps pourrait bien mettre sur le terrain quelques "coiffeurs." Rien à voir avec les coupes de cheveux improbables que portent parfois les joueurs. Il s'agit du surnom donné aux remplaçants.

A Montpellier, on a eu le roi des coiffeurs du foot ! pic.twitter.com/bQic8q3ajX — Guillaume Tricard (@gtricard) June 26, 2018

Mais d'où vient ce surnom ? Et bien peut-être de la coupe du monde 1958 en Suède où les joueurs qui ne jouaient pas auraient coupé les cheveux de leurs coéquipiers pour s'occuper. Ou peut-être de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, où l'ancien international français Luis Fernandez aurait déclaré qu'à rester sur le banc, les remplaçants ne risquaient pas d'être décoiffés. Quoi qu'il en soit, le terme est revenu à la mode ces derniers jours, et déclenche l'humour des internautes.

Des coiffeurs au foot? Je comprends mieux pourquoi les joueurs ont toujours des coupes de dingue 😂😂😂 — Magali Ognier (@MagaliOgnier) June 26, 2018