Dijon, France

Les Bleus savent où ils veulent aller. Et on sait déjà que ce n'est pas en Russie puisqu'ils y sont déjà, mais c'est sans doute vers la finale et un exploit comme en 98. C'est le défenseur Raphaël Varane qui le dit.

Mais avant de décrocher la coupe, les Bleus retrouvent le Danemark ce mardi. Et selon Raphaël Varane, les Danois vont tout faire pour leur chiper leur première place dans la poule C. "Ce sera à nous d'être solides et efficaces pour gagner" confie le défenseur du Real Madrid.

Les Bleus qui malgré leurs bon résultats, sont un peu critiqués, puisqu'ils donnent parfois l'impression d'offrir un "service minimum". Mais ces critiques, le milieu de l'équipe de France, Paul Pogba, les a balayé hier en conférence de presse, en expliquant que "La seule réponse est sur le terrain. Je donne mon maximum pour ce maillot, cette équipe et la France. Je veux remporter cette Coupe du Monde.». Au moins, là c'est clair !

Pogba: "Je veux oublier les critiques. La seule réponse est sur le terrain. Je donne mon maximum pour ce maillot, cette équipe et la France. Je veux remporter cette Coupe du Monde.» pic.twitter.com/SCQtG2ZKOI — Coupe du Monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) June 24, 2018

Côté défense justement, l'équipe de France ne se débrouille pas trop mal. Elle est même presque championne, après l'Uruguay et la Croatie qui n'ont encaissé aucun but. Les Bleus arrivent derrière avec seulement un but en deux matchs, comme la Russie, mais aussi le Danemark, l'adversaire de ce mardi 26 juin, ou encore l'Iran, le Brésil et le Mexique.

Meilleures défenses après 2 journées:



0 BUT⚽:

🇺🇾 URUGUAY

🇭🇷 CROATIE



1 BUT⚽:

🇷🇺 RUSSIE

🇫🇷 FRANCE

🇮🇷 IRAN

🇩🇰 DANEMARK

🇧🇷 BRESIL

🇲🇽 MEXIQUE pic.twitter.com/xRQvQpLmGZ — Coupe du Monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) June 24, 2018

Ce qui n'est pas le cas des sans maillots, pendant l'entrainement. Ils perdaient 5-0 en début de match et pourtant, c'est eux qui ont gagné l'opposition de fin d'entraînement !!

Les sans maillots perdaient 5-0 en début de match et pourtant, c'est eux qui ont gagné l'opposition de fin d'entraînement !! pic.twitter.com/8jIwtK7u1O — Equipe de France (@equipedefrance) June 24, 2018

La coupe du monde vue de Dijon

Le prochain match, en vrai c'est donc ce mardi. Sébastien Larcier, le responsable du recrutement du Dijon Football Côte-d'Or le suivra surement, car dit-il "on ne blague pas avec ça.!"

Le staff du DFCO avec Sébastien Larcier à droite sur la photo © Maxppp - NICOLAS GOISQUE