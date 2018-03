Souvenez-vous, c'était fin novembre dernier : malgré un but splendide de Kwon, le DFCO rentrait bredouille de Picardie, avec une défaite 2 buts à 1 dans la musette, et beaucoup de regrets laissés sur la pelouse du stade de la Licorne. Depuis, les deux équipes ont connu des fortunes diverses.

Dijon intraitable à domicile, Amiens sans repères à l'extérieur

De son côté, le DFCO a poursuivi son incroyable série d'invincibilité à domicile, et commencé à prendre des points à l'extérieur, à Troyes puis à Saint-Etienne. C'est un peu plus compliqué pour les Amiénois, plus inconstants dans leurs résultats. Quatre défaites sur les 6 derniers matches, face à Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne et Angers. Et puis une étincelle il y a deux semaines, une belle victoire à l'extérieur, (1-0) sur la pelouse de Nantes. Amiens est donc irrégulier, mais capable de très belles choses, notamment grâce à sa ligne d'attaque emmenée par l'ancien grand espoir du foot français Gaël Kakuta, même si ce dernier est incertain en raison d'une blessure.

Au classement, ils restent sous la menace de la relégation, ils sont 16e avec 29 points, deux points seulement devant Lille, premier relégable virtuel. Rien d'impossible en tout cas pour Dijon ce samedi soir.

Le classement après cette 28ème journée Ligue 1. L'OL pointe désormais à 9 points de l'AS Monaco. pic.twitter.com/jUUozMflul — Inside Gones (@InsideGones) March 4, 2018

De la concentration, du sérieux, et surtout du jeu, voilà les ingrédients qu'il faudra mettre pour battre Amiens et on le rappelle, valider quasiment avec certitude le maintien en Ligue 1.

La Ligue 1, championnat de seconde zone ?

Tiens à propos, qu'est ce qu'elle vaut cette Ligue 1 ? Pas mal d'observateurs se posent la question. Quand on voit comment le PSG écrase le championnat, et comment il s'est fait écraser par le Real Madrid mardi soir en ligue des Champions, on peut se dire qu'il y a un problème de niveau en France. Ce n'est pas l'avis de l'international tunisien du DFCO Oussama haddadi.

Copier

Le DFCO s'engage contre les paris truqués

A part ça, le DFCO a aussi signé la charte des Paris Sportifs ce mercredi. Les représentants de plusieurs clubs de Ligue 1, Guingamp, Amiens, Lille et donc le DFCO ont signé ce texte dans lequel ils s'engagent à respecter cinq règles sur les paris sportifs. C'est olivier Dall'oglio qui a signé pour Dijon.

En résumé, les acteurs du foot s'engagent à ne jamais parier sur les compétitions sportives auxquelles ils participent, ni eux, ni leurs proches. Il s'agit d'éviter les délits d'initiés, les conflits d'intérêt, et les trucages de matches.

Encore des places pour DFCO - OM

Et sinon on vous rappelle que la billetterie pour aller voir DFCO - Marseille le 31 mars prochain ouvre ce jeudi matin à 9h pour les non-abonnés, sur internet et à la boutique du stade. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde !