A la veille du dernier match de l'année, il n'y a finalement qu'une petite ombre au tableau du DFCO : C'est à la fois le manque de spectateurs, et le manque d'ambiance au stade Gaston-Gérard. Les supporters du club s'en émeuvent régulièrement sur les réseaux sociaux.

L'affluence à Dijon, si nulle que ça ?

A bien y regarder, les choses ne sont pas forcément aussi noires. On est allé chercher les chiffres officiels de la Ligue 1, l'affluence maximum de la saison pour l'instant c'était 15.160 spectateurs face au PSG, un record à Gaston-Gérard. Quant à l'affluence moyenne, elle atteint 11.900 supporters, soit selon nos calcul un taux de remplissage de 77%.

J’ai mal à mon foot quand je vois qu’un Nancy-ParisFc a réuni plus de monde qu’un @DFCO_Officiel- Losc.. https://t.co/OTTCinxd4c — Barney (@Sms_manu) December 18, 2017

Ce n'est pas le meilleur du championnat, c'est sûr, mais en proportion, on fait mieux à Dijon qu'à Marseille par exemple, qui doit certes remplir un stade de 67.000 places, mais ça veut dire quand même que les efforts de fidélisation sont en train, doucement, de porter leurs fruits.

L'affluence moyennes dans les stades de la Ligue 1 - LFP

L'ambiance, le point noir

Là, oui, on a un souci. Le public dijonnais n'est pas un public de passionnés, il vient au stade en spectateur, bien plus qu'en supporter, et donc forcément cela rend certaines rencontres assez ternes en tribunes, alors même que sur le terrain, le DFCO peut faire des choses exceptionnelles.

Bravo au supporter lillois qui on quand meme fait plus de bruit que nous ! Courage pour la saison les gars 🤙🤙 — Arcatrazz (@Arcatrazz1) December 17, 2017

Et pour parcourir tous les jours les réseaux sociaux, on peut vous le dire, après chaque match à Gaston-Gérard, vous avez au moins un fan du DFCO qui salue les quelques dizaines de supporters adversaires, pour avoir réussi à mettre l'ambiance dans le stade. C'était le cas encore ce weekend après la victoire (3-0) face à Lille.

Poursuivre la série de victoires à domicile, et grapiller à l'extérieur

Bon en tout cas, côté sportif, tout se passe bien. Et en cas de victoire à Angers ce mercredi soir pour le dernier match de 2017, eh bien on passerait les vacances de Noël vraiment tranquilles. Bilan donc très positif pour Michel, un vrai supporter des Rouges, au micro de Thomas Nougaillon.

Le bilan de la mi-saison avec Michel, supporter de toujours du DFCO Copier

Le Twittos du jour

Et puis on se quitte avec un bravo, bravo à Aurel fan du DFCO également, je vous parle souvent de lui parce qu'il twitte énormément sur le club chaque jour. Il twitte tellement qu'il est devenu 2e du classement des twittos de la Ligue 1 figurez-vous. Il en est à plus de 19.000 tweets rien que pour le DFCO !