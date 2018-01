Ce mardi matin, on souhaite bon vent à Adam Lang. Le défenseur hongrois a quitté Dijon en ce mercato d'hiver pour poser ses valises un peu plus au nord, et un peu plus à l'est, précisément à Nancy, où il est prêté par le DFCO sans option d'achat.

La nouvelle avait été officialisée vendredi dernier par le club dijonnais. Depuis, ça y est, Adam Lang a participé à sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux partenaires. C'était ce lundi, et certains supporters nancéiens comme CJF sont un peu sceptiques. "il ferait presque peur le gaillard", dit-il sur Twitter. "Attention aux cartons jaunes." C'est vrai qu'Adam Lang n'est pas franchement connu pour sa finesse.

Il a l'air comme ça mais c'est pas un joueur méchant. Dur sur l'homme oui, parfois un peu de maladresse qui lui fait prendre des cartons mais pas un boucher ;) — Gus21 (@Gus21DFCO) January 8, 2018

Depuis la Côte-d'or, Gus a tout de même voulu le rassurer : "il a l'air comme ça mais c'est pas un joueur méchant. Dur sur l'homme, oui, parfois un peu de maladresse qui lui fait prendre des cartons mais ce n'est pas un boucher." Pas sûr que ces mots soient si rassurants...

Xeka sur le départ ?

Selon nos confrères de la Voix du Nord, le milieu de terrain courtisé par son ancien club de Lille aurait bien envie de quitter Dijon lui aussi, son départ serait même imminent. Mais là, aucune confirmation ni d'un côté ni de l'autre.

On rappelle qu'il est prêté à Dijon, sans clause de fin de prêt.. il faudra donc un accord des deux parties pour avancer sur ce dossier.

Objectif championnat pour un DFCO en quête de points à l'extérieur

Alors après l'élimination du DFCO en coupe de France, on va se pencher sur ce qui nous reste en boutique, à savoir le championnat. Et là vous le savez les choses vont un peu mieux. Une très honorable 10e place, 24 points au compteur, Dijon est en avance sur son objectif qui est le maintien en Ligue 1. Une belle première partie de saison que l'on doit à notre solidité à domicile. Cinq victoires sur les cinq derniers matches. On espère que cela va continuer dès samedi face à Metz. En tout cas l'idée c'est d'aller chercher un peu de points à l'extérieur avant le mois de juin, estime Alexis Billebault, journaliste sportif dijonnais au micro de Thomas Nougaillon.

Première pour l'arbitrage vidéo en France

Enfin puis on vous en parle parce que cela va finir par arriver à Dijon. Ce mardi soir en quart de finale de la coupe de la Ligue, l'assistance vidéo va être expérimentée pour la première fois en France lors de la rencontre entre Nice et Monaco. C'est-à-dire que l'arbitre pourra faire appel aux images en cas d'action litigieuse, et pas seulement pour vérifier que le ballon a bien franchi la ligne de buts.