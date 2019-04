Au cœur des Rouges : Aguerd, la bonne pioche du DFCO

Le meilleur club pour progresser

La rencontre de ce dimanche, elle se fera côté dijonnais avec un jeune homme à la tête bien pleine. Gros plan ce vendredi matin sur l’international marocain Nayef Aguerd. Il a 22 ans, il est arrivé à Dijon l'été dernier, et on peut dire que dans cette saison très compliquée pour les Rouges, il est un de ceux qui sortent du lot.

Nayef Aguerd de la tête, c'est un phénomène !

Très à l'aise techniquement, il a marqué plusieurs fois de la tête, des buts importants, notamment le weekend dernier face à Rennes. Et franchement, Olivier Dall'Oglio avait vu juste en le faisant venir, il a d'ailleurs du se montrer persuasif face à un joueur très sollicité en Europe, comme le confirme l'intéressé

Et Antoine Kombouaré devrait annoncer le groupe dijonnais face à Caen dans la journée, pas de doute que Nayef Aguerd en fera partie, sauf blessure évidemment.

Le compte à rebours est lancé

J moins deux, donc avant cette rencontre entre le stade Malherbe de Caen et le DFCO, ce sera dimanche à 15h en Normandie. On vous l'a dit, on vous le répète, un rien sépare les deux équipes au classement, deux petits points, et pourtant, ces deux points valent de l'or. Parce que pour l'instant, la 18e place de la Ligue 1, elle est occupée par les Dijonnais, et c'est elle qui nous permet encore de rêver du maintien.

D'Ornano, un terrain à prendre

Les Caennais n'auront donc qu'un mot à la bouche sur leur pelouse ce weekend : victoire ! Victoire impérative pour passer devant Dijon et espérer eux aussi sauver leurs fesses dans l'élite. Il y a quand même des raisons d'y croire pour le DFCO, à commencer par ce bilan catastrophique des Normands à domicile, tenez-vous bien : seize matches, deux victoires seulement, aucune depuis plus de cinq mois. Malgré tout, le public sera bien de la partie, le club annonce près de 17.000 places vendues pour la réception de Dijon, pour un stade d'Ornano qui en compte un peu plus de 20.000. Il y aura donc de l'ambiance.









TOUS À D'ORNANO

L'ancien Dijonnais Eric Bauthéac régale en Australie

De l'ambiance aussi de l'autre côté de la planète, pour applaudir un ancien Dijonnais. Eric Bauthéac, qui avait porté le maillot rouge entre 2010 et 2012. Il joue aujourd'hui pour le club australien de Brisbane, et il a gratifié ses supporters d'une très jolie panenka ce jeudi : vous savez c'est une manière de tirer les penalties très risquée, on frappe tout doucement au milieu du cadre, pour humilier le gardien adverse : en gros, quand ça fonctionne, tout le monde vous aime, mais quand ça foire, vous avez l'air d'un con. En l'occurrence pour lui ça a très bien marché hier soir, et les images font le tour des réseaux sociaux jusqu'à Dijon ce matin.