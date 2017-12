C'est mercredi, c'est le jour des petits, c'est bientôt Noel, alors on va tous au stade Gaston-Gérard samedi soir ! Face à Lille ce samedi, ce sera le dernier match à domicile pour le DFCO avant les fêtes de Noël, et le club promet à cette occasion de nombreuses surprises.

Parmi ces surprises, on aura notamment la présence d'un certain Monsieur Noël, de son prénom Père ou Papa pour les intimes. On vous le disait ce mardi, c'est lui qui donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre, accompagné d'un jeune fan du DFCO, gagnant du concours qui se déroule en ce moment sur le site du club.

- DFCO

- DFCO

Et puis avant cela, le Père Noël aura aussi fait le tour du stade à bord de son traineau, ou plutôt de sa calèche, ben oui il s'adapte à toutes le situations, le barbu, il aura plutôt des chevaux ici en Côte-d'Or. Bref tout ça pour vous dire qu'il reste des places pour DFCO - Lille, et qu'a priori vous en aurez vous et vos enfants, pour votre argent.

Dédicace

Et si vraiment, vous ne pouvez pas venir samedi, sachez que vous pouvez vous rattraper ce mercredi après-midi, puisque deux joueurs, Fouad Chafik et Wesley Saïd seront en dédicace entre 15h à 16h sur le marché de Noël de Dijon... alors pas d'excuse !

Conseils d'une ancienne fan pour contrer le froid au stade

Elle, ne se donne pas d'excuse, elle est tout le temps fourrée dans les tribunes de Gaston-Gérard. Elle, c'est Annie, fan du DFCO depuis de très nombreuses années, elle a d'ailleurs appris tous les subterfuges au fil des matches pour affronter le grand froid au stade.

Annie vous donne ses conseils pour vous protéger du froid à Gaston-Gérard Copier

Classement fictif

culier qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux.. Oui imaginez ce que serait la Ligue 1 sans les quatre grosses équipes de tête, le PSG, Lyon, Monaco, et Marseille.. Eh ben à ce petit jeu le DFCO serait 7e et le leader ce sera le stade malherbe de Caen. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, c'est vrai. D'ailleurs ça fait d'ailleurs sourire Roncet sur Twitter.. qui ironise .. "C'est passionnant tout ça dit-il, et si on faisait le classement en comptant que les matchs qu'on a gagné ben....on serait premier !" Et ça, c'est pas faux.