Au cœur des Rouges : ambiance détente pour les joueurs du DFCO

On met le foot un peu de côté ce mercredi matin. Enfin surtout les joueurs du DFCO, qui profitent d'un programme un peu plus léger en cette semaine de trêve internationale pour s'essayer à d'autres activités sportives.

Ce mardi, ils ont donc quitté leurs crampons pour rejoindre les terrains de badminton et de padel. Padel, vous dites ? Oui, il s'agit d'un sport de raquette proche du tennis, sauf que le terrain est plus petit et entouré d'un grillage. En Côte-d'Or, le seul endroit où on peut y jouer pour le moment c'est le complexe sportif de Norges-la-Ville. Et cela attire de plus en plus de monde, parmi lesquels donc les joueurs du DFCO.

Et d'après ce qu'on a compris, à ce petit jeu ce sont les vieux qui s'en sortent le mieux. La paire Florent Balmont / Romain Amalfitano a fait très mal aux jeunots Mehdi Abeid et Valentin Rosier.

Le DFCO Tour repart pour une saison

Eh oui tout au long de la saison, l'effectif pro va aller à la rencontre des jeunes footballeurs côte-d'oriens et Bourguignons-Francs-Comtois. L'idée c'est de faire de la transmission, de la pédagogie, de taper le ballon avec eux. C'a très bien marché l'an dernier et donc ça repart ce mercredi, avec une première étape au stade Michel Ratel de Fontaine les Dijon.

Rendez-vous au #DFCO TOUR demain à Fontaine les Dijon ! Les pros se transformeront en coaches avec les 250 jeunes participants !! #TeamDFCOpic.twitter.com/aU8ZJjBoFf — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) October 3, 2017

Les mentors, ça existe aussi en football

Cette transmission, elle est très importante, parce qu'elle marque les jeunes esprits, et pour longtemps ! Et ce n'est pas le jeune Eden Massouema qui nous dira le contraire. A 20 ans, il a signé cet été au DFCO pour quatre ans, loin de son Île de France natale. Mais il garde en tête ceux qui lui ont permis d'être là. Il s'est confié à Soizic Bour.

DFCO - FC Nantes, ouverture de la billetterie

La rencontre n'aura lieu que le 28 octobre, donc pas de panique, simplement pour vous signaler que la billetterie ouvre ce mercredi matin à 9h, donc si vous voulez voir la chouette en découdre avec des canaris, c'est maintenant les amis !