Au cœur des rouges : après chaque match, le jardinier de Gaston-Gérard ramasse 100 kilos de déchets !

Un simple match de foot génère donc pas mal de déchets, et donc pas mal de boulot pour le jardinier du stade Gaston-Gérard. En attendant sachez qu'il reste des places pour aller voir le match DFCO - Troyes.

C'est le club qui le fait savoir dans un message posté mercredi sur les réseaux sociaux. A priori, on fera difficilement le plein face à Troyes samedi soir. L'appel a été entendu en tout cas par Kevin, qui vient d'acheter sa place et qui espère évidemment les trois points de la victoire.

Fait aujourd'hui à Samedi avec les 3pts ! — Kevin Souy16 🇨🇺 (@K94Lorenzo) November 16, 2017

On en a un autre qui sera présent dans les tribunes mais il prévient : les gars, "j’y vais et j’ai encore pas vu une victoire à domicile... Du coup je sais pas si je dois me sacrifier !" Mais non, cher ami, même les chats noirs sont invités au stade !

Je vous préviens @DFCO_Officiel, j’y vais et j’ai encore pas vu une victoire à domicile quand je vous le disais... Du coup je sais pas si je dois me sacrifier ! https://t.co/ZJD4lhVp6O — Qui a une idée de TN (@Basdu21B) November 15, 2017

De la ferveur, même loin du stade

En l'occurrence c'est une supportrice, Laurène, qui vient de décrocher un stage de trois semaines aux Etats-Unis, elle est trop contente et nous aussi on est trop contents pour elles. Et elle promet une chose : elle va emmener son maillot du DFCO aux States pour faire des Selfies et faire connaître un peu le Soccer dijonnais aux Américains.. Well Done Miss laurène.

Tqt j’emmènerai un maillot pour faire quelques photos 😉 un stage en école de 3 semaines — Laurène. (@LaureneChlm) November 15, 2017

Novembre, période compliquée pour la pelouse de Gaston-Gérard

Le jardinier du stade, Stéphane Maître, est très occupé en ce moment à bichonner la pelouse, surtout que les températures ont bien baissé ces derniers temps. L'herbe qui pousse, bien verte, bien grasse, tout ça on oublie, le but du jeu maintenant c'est de faire tenir le gazon jusqu'au printemps, sans trop de trous.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'après chaque rencontre, notre ami Stéphane et ses équipes nettoient la pelouse et qu'ils ramassent tenez-vous bien jusqu'à 100 kilos de déchets... comment c'est possible ??

Stéphane Maitre ramasse 100 kilos de déchets après chaque match Copier

BRAVO !

Bravo à nos quatre joueurs du DFCO officiellement qualifiés prou la prochaine coupe du monde en Russie. Ce sera au mois de juin l'année prochaine. Seront donc de la partie : Kwo Chan-Hoon pour la Corée du Sud, Fouad Chafik pour le Maroc, et puis Naim Sliti et Ousama Haddadi pour la Tunisie. Bravo, et bonne chance à vous.