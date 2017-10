Au coeur des Rouges : après le PSG, du positif, mais pas que

Il y a des défaites qui sont plus encourageantes que certaines victoires. Celle du DFCO (1-2) face à Paris samedi dernier appartient clairement à cette catégorie.

Certes, Dijon était plus faible techniquement ; certes, il y a une classe d'écart avec ce PSG de Neymar et compagnie ; mais l'état d'esprit conquérant, la générosité dans tous les duels, la cohésion affichée par tout le groupe, tout cela a fait douter les Parisiens.

Et dans cette ambiance des grands soirs à Gaston-Gérard, ils peuvent s'estimer heureux, les joueurs de la capitale d'avoir marqué ce deuxième but à quelques secondes de la fin du match, juste après l'un des buts de l'année, inscrit par Benjamin Jeannot d'une splendide reprise de volée.

La causerie d'avant-match de Cédric Varrault et Romain Amalfitano

Cette confiance, les Dijonnais la doivent sans doute en partie à leurs anciens. Le capitaine Cédric Varrault, et Romain Amalfitano. Ecoutez ces quelques instants volés à l'échauffement, quelques minutes avant le matches, par les micros de nos confrères de Canal +.

Du positif, mais pas que

Le coach dijonnais va tirer forcément des enseignements positifs de cette rencontre. Mais il pointe également, sans les citer, le manque de concentration et les erreurs coupables de certains de ses joueurs, et il les prévient, soit on règle les problèmes, soit on passe à autre chose.

Opération remobilisation

Voilà Olivier Dall'Oglio passé par tous les sentiments dans ce match. L'égalisation de Benjamin Jeannot à cinq minutes de la fin, le deuxième but parisien dans les arrêts de jeu.

Tous fiers de notre équipe , Félicitations aux joueurs, staff , public au #DFCO , quelle ambiance à GG ! Prometteur pour la suite ! 🔴⚽️❤️ — DELCOURT Olivier (@odelcourt26) October 15, 2017

Il peut en tout cas compter sur les encouragements de son président Olivier Delcourt, fier de ses joueurs, et fier de ses supporters, qui ont assuré le spectacle dans les tribunes pendant 90 minutes. Le plus dur sans doute sera de remobiliser les troupes pour samedi. le DFCO est attendu à Metz, où il n'y aura plus de Neymar à défier, mais un concurrent direct pour le maintien.