Pierre Lees-Melou... ce nom vous dit quelque chose ? Oui, forcément, on lui doit en partie le maintien du DFCO en Ligue 1 la saison dernière. Ce samedi, c'est en "ennemi" qu'il foulera la pelouse de Gaston-Gérard, avec son nouveau club de l'OGC Nice.

Le milieu de terrain avait fait une super saison sous le maillot dijonnais l'an dernier, ce qui lui a valu d'attirer les recruteurs de Nice, troisième du championnat en 2017 derrière Monaco et le Paris-Saint-Germain. C'est donc sous les couleurs rouge et noir de l'équipe azuréenne qu'il revient ce samedi à Gaston-Gérard, pour affronter ses potes bourguignons.

Baptiste Reynet, fan de PLM

Eh oui il est passé à l'ennemi, notre Pierrot, mais cela n'empêche pas les Dijonnais d'entretenir avec lui une amitié solide, forgée dans la difficulté l'an passé, à l'image de Baptiste Reynet le gardien de but du DFCO, qui ne l'a même pas chambré tellement il l'aime bien !

Pierre Lees-Melou lui non plus n'a pas oublié ces moments de communion avec ses anciens coéquipiers .

Ah il l'aime toujours son @DFCO_Officiel@PMelou ! Tweet épinglé sur son compte Twitter ? La photo du maintien à Toulouse avec le #DFCO ! 🔴⚫️😘



O.Dall'Oglio sur PLM :"Ce garçon a du talent, il travaille beaucoup et il est à l’écoute. Nice ne s'est pas trompé en le recrutant." pic.twitter.com/Efu4HB2QDM — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 8, 2018

Nice ne s'est pas trompé en le recrutant

D'ailleurs on aura noté que sur sa page Twitter, il y a une photo épinglée tout en haut, bien visible à tout moment : la joie des Dijonnais dans le vestiaire, juste après avoir assuré le maintien du club dans l'élite. Il ne nous a pas oubliés, et c'est tant mieux parce qu'on "l'aime toujours autant ici à Dijon", estime Lucas, toujours sur Twitter.

On l'aime toujours autant ici ! 😘 — Lucas Denis (@dns_lucas) February 8, 2018

Jeudi, en conférence de presse, son ancien entraîneur Olivier Dall'Oglio y est allé aussi de son petit compliment à l'égard de PLM "c'est un garçon qui a du talent, les Niçois ne se sont pas trompés en le recrutant."

Un milieu de terrain amputé face à Nice

Le Portugais Xeka est blessé à l'adducteur, il ne sera pas de la partie. Son compère du milieu de terrain Jordan Marié non plus, victime d'une entorse. Et puis il y a grosse incertitude pour Fred Sammaritano, sujet à des douleurs au dos. Une formation dijonnaise un peu handicapée donc, face à un OGC Nice qui de son côté a récupéré ses blessés, parmi lesquels sont attaquant italien Mario Balotelli.