Les heures sont donc comptées avant la fin du mercato. Pour l'instant, on le rappelle, aucune recrue pour le DFCO, qui a vu en revanche les départs d'Adam Lang et de Dylan Bahamboula. Sauf revirement de dernière minute, le portugais Xeka restera dijonnais jusqu'à la fin de la saison, le président Olivier Delcourt lui a dit "non, tu ne partiras pas cet hiver", malgré l'insistance de son ancien club de Lille pour le reprendre.

Une arrivée en provenance de la Tunisie ?

Côté arrivées, on a tout au plus une rumeur ce mercredi matin. Elle concerne un Tunisien, Yassine Meriah, jeune défenseur central de 24 ans qui évolue au club de Sfax, en Tunisie. Le DFCO aurait fait une offre pour l'attirer en Côte-d'Or, c'est en tout cas ce que croient savoir nos confrères de la radio Mosaïque FM, qui évoque des négociations à venir dans le prochaines heures pour les détails d'un éventuel contrat.

🔴Mercato : Le DFCO aurait fait une offre pour le milieu défensif/défenseur central tunisien Yassine Meriah. https://t.co/GKevBwajp1pic.twitter.com/tpdFsJynlF — Made in DFCO (@MadeinDFCO) January 30, 2018

Bon, mais si ça capote, Olivier Delcourt pourra compter sur les fans du club, prêts à donner de leur personne, à l'image de Jimmy mardi sur Twitter. "DFCO, il vous reste précisément un jour, une heure et 46 minutes pour me recruter." Après tout pourquoi pas, sur un malentendu ça peut marcher.

@DFCO_Officiel il vous reste 1 jour 1h et 46 minutes pour me recruter 😂😂😂 — Jimmy Girot (@JimGirot) January 30, 2018

Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis

Et d'après ce que l'on constate, le chroniqueur star de Canal + Pierre Ménès n'est pas un imbécile. Lui qui nous prédisait l'enfer pour le DFCO cette saison, avec une descente en Ligue 2 à la clé, n'est plus si sûr désormais de son pronostic. Il a assisté à la dernière victoire dijonnaise le weekend dernier face à Rennes, et il voit les choses un peu différemment maintenant.

Joyeux anniversaire Cédric !

On est un peu à la bourre, mais c'est l'intention qui compte. Un peu à la bourre pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre capitaine de cœur, le défenseur central du DFCO Cédric Varrault. Il vient de souffler ses 38 bougies, ça commence à faire pas mal, pour une carrière professionnelle qui approche les 20 ans et plus de 450 matches en Ligue 1.

C'est beau, c'est presque du Shakespeare, on lui envoie pleins de bises de France Bleu bourgogne. Et les supporters aussi d'ailleurs sur Twitter, à l'image de Fabrice, qui évoque une "belle personne toujours disponible pour les supporters et toujours souriant. Bon anniv' Monsieur Varrault".