Au cœur des Rouges : Bordeaux aime le DFCO ... et ses joueurs

Avant le match entre les Girondins et le DFCO dimanche, les supporters bordelais évoquent déjà sur les réseaux sociaux de possibles transferts cet été. Et ça concerne des joueurs dijonnais.

Du calme, amis bordelais

Les Girondins sont les prochains adversaires du DFCO au stade Gaston-Gérard. Ce sera ce dimanche pour une rencontre capitale dans la course au maintien en Ligue 1. Mais ce ne sera peut-être pas le seul affrontement avant la fin de la saison. Car quelques supporters bordelais sont déjà en train de lorgner vers nos joueurs pour le mercato estival. En l’occurrence Loïs Diony et Pierre Lees-Melou, anciens Bordelais. Et voilà nos amis girondins qui se lancent dans une conversation sur l'avenir de Lees-Melou sur Twitter.

"J'aimerais beaucoup" les voir à Bordeaux, commence Maxime, "ce serait mieux que d'autres que l'on paye 3 ou 4 fois plus", poursuit-il. Pierre Lees-Melou"est de Bordeaux, on sait qu'il aime Bordeaux, il nous l'a redit. Mais laissons-le déjà se maintenir avec Dijon. Il a un contrat.", tente de nuancer le compte Girondins analyse. Oui, nous aussi on nuance : d'abord, le maintien, ensuite, on le garde notre Pierrot !

Parcages pourris pour les supporters adverses à Gaston-Gérard ?

Et puis autre conversation, cette fois entre supporters des deux équipes. On retrouve le compte Twitter Girondins Analyse et puis Thibault côté Dijonnais. Thibault qui demande gentiment aux Bordelais de laisser échapper la victoire dimanche, pourquoi pas sur un joli 4-3. Oui mais notre ami girondin qui sera à Dijon n'est pas du même avis.

Même si le stade Gaston-Gérard n'est pas des plus confortables pour les supporters adverses, dit-il. "J'en ai fait des parcages pourris, t'en fais pas. Je suis consentant. Je viens pas pour le luxe."

Pilou-pilou dijonnais

Les Dijonnais victorieux le weekend dernier face à Angers, et qui le font savoir dans le vestiaire. et quand le DFCO gagne, le DFCO se met en mode pilou-pilou toulonnais. Et ça donne ça, avec Baptiste Reynet à la baguette :

Quatre finales

En tout cas c'est clair, la dernière ligne droite est lancée pour le DFCO. Quatre petits matches, c'est tout ce qu'il reste aux Dijonnais pour se maintenir, et à leur capitaine Cédric Varrault pour haranguer ses troupes et réussir l'exploit. C'est encore faisable.

Bon sinon coté planning les Dijonnais seront à l'entraînement ce mardi matin. Séance prévue à 10h, ce sera idem pour demain avant une journée de repos jeudi.