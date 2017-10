Au cœur des Rouges : bravo aux Bleus, allez les Rouges !

Le match à venir entre le DFCO et le PSG dans trois jours, c'est très important, oui. Mais ce mercredi, un salut à nos petits Bleus s'impose.

L'equipe de France n'a certes pas toujours brillé durant cette campagne de qualifications pour le Mondial 2018 en Russie, mais elle vient de faire l'essentiel : valider son billet directement pour le mondial, en finissant première de son groupe A avec une ultime victoire ce mardi soir au stade de France face à la Biélorussie 2 buts à 1.

Ça commence à sentir très bon la Russie 🤙🏼🇫🇷⚽️ #FRABIE@equipedefrance — Baptiste Reynet (@BaptisteReynet) October 10, 2017

Et étonnamment, on a assez peu de réactions de la part de nos Dijonnais. Rien sur les réseaux sociaux, si ce n'est ce tweet de Baptiste Reynet après le deuxième but français : "ça commence à sentir bon la Russie tout ça". Ben oui on confirme Baptiste, ça sent même plus que bon, les Bleus seront du voyage en Russie le 14 juin prochain, et ça, ça vaut bien un peu de Johnny.

Bon, on plaisante un peu, cette chanson de notre Johnny national nous a bien porté la poisse en 2002, on va donc éviter.

DFCO - PSG : J-3

D'ailleurs comme le rappelle très justement Mumu sur Twitter, le vrai match de la semaine, c'est DFCO-PSG !

Le vrai match de la semaine c'est quand même le DFCO PSG 😍 — Mumu Speedy JR ♥➳⚡ (@TheMissyMumu7) October 10, 2017

Et on ne va surtout pas contredire Mumu. C'est vrai que c'est un match énorme qui attend Dijon, un match qui ne laissera la place à aucun état d'âme. Et c'est d'ailleurs l'esprit affiché par Baptiste Reynet, décidément le seul Dijonnais à s'exprimer en ce moment.

Sur le site dfco.fr, il parle d'une motivation décuplée, de générosité, de détermination. "Ce n'est pas parce qu'ils ont pleins de stars qu'on ne peut pas créer l'exploit. Les mettre en échec serait une fierté". On ne te le fait pas dire Baptiste, en revanche niveau stars, a priori tu seras servi puisque d'après notre spécialiste du PSG à France Bleu Paris, Bruno Salomon, eh bien la triplette magique Neymar-Mbappe-Cavani sera bien de la partie samedi à Gaston-Gérard

Bruno Salomon, journaliste à France Bleu Paris, pense que les stars du PSG seront là samedi Copier

Six places à gagner sur France Bleu Bourgogne

Ne faites pas le tête, il vous reste les amis trois chances de remporter deux places pour cette rencontre à guichets fermés samedi à 17h. Ne cherchez pas ailleurs, il n'y'a que là que cela se passe. Ecoutez France Bleu bourgogne à toute heure pour gagner, c'est le seul bon conseil de cette journée.

Séance dédicace pour les joueurs du DFCO

Et puis ne manquez pas ce mercreid la séance de dédicaces organisée au DFCO Store du stade Gaston-Gérard, en présence de cinq joueurs du groupe pro.