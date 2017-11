Au cœur des Rouges : c'est la Chang-Hoon mania !

Le jeune Sud-Coréen Kwon Chang-Hoon commence vraiment à nous faire plaisir et surtout, à être décisif pour le DFCO. On espère qu'il le sera encore ce mardi soir à 19h sur la pelouse d'Amiens pour la 15e journée de Ligue 1.

Kwon, C'est le meilleur buteur du club à égalité avec Julio Tavares, quatre buts, et deux fois passeur décisif. Il a su se rendre indispensable dans le système offensif d'Olivier Dall'Oglio. Et ce qu'il fait sur le terrain, évidemment se ressent sur sa cote de popularité. "Il est excellent ! Technique, rapide, il a une bonne frappe. Si Loïs Diony est parti pour 10 millions d'euros, lui il en vaut au moins 20 ! ", ça c'est Neox qui fait sa propre analyse du marché sur Twitter.

Il est excellent ! Technique, rapide, a une bonne frappe et sait donner le ballon au bint moment. Si Diony vaut 10M il en vaut au moins 20 ! Je ne dis pas que Diony est nul mais je oense que Kwon est plus fort mm si ils ne jouent ps le mm poste — Allez Dijon (@neoxgaming21) November 27, 2017

On a aussi Fab qui se projette déjà sur la fin de l'année : "S'il continue la saison complète comme ça, ça va être chaud pour le garder à l'inter-saison." On confirme !

S'il continue la saison complète comme actuellement, ça va être chaud pour le garder à l'inter-saison...🤔 — FabB (@faboon_B) November 27, 2017

Et puis on a Arthur, qui pour sa part n'était plus à convaincre puisqu'il a fait floquer son maillot du DFCO au nom de Kwon.

J'en pense que j'ai floqué son nom sur mon maillot 😉 — Arthur 🐼 (@ArthBretzel) November 27, 2017

Amiens SC, adversaire coriace

Amiens, ce n'est pas que la ville de naissance du président de la République, ce n'est pas non plus seulement ce stade de la Licorne où les barrières ont tendance à céder sous le poids des supporters, c'est aussi et surtout une belle équipe, promue cette saison en Ligue 1. Les Picards ont 18 points, comme nous, ils sont invaincus depuis la mi-octobre, comme nous, et donc il va falloir être fort ce soir pour en venir à bout.

@AmiensSC bravo pour votre très bon début de saison, vous me rappelez nous l’année dernière (Dijon), vous produisez également du beau jeu , que le meilleur gagne demain soir !! Mais ... Allez Dijon Allez @MadeinDFCO_FF@DFCO_Officiel@Lebienpublic — Yo (@chanath21) November 27, 2017

Wesley Saïd, adepte des grosses voitures allemandes

Alors pour leur bien-être, les Dijonnais ont fait le déplacement jusqu'en Picardie en avion, mais c'est bien de sa voiture que l'attaquant Wesley Saïd a voulué nous parler ce matin au micro de Thomas Nougaillon.

Wesley Saïd conduit un gros bolide Copier

Bisous à Corentin

Corentin, c'est un supporter auxerrois manifestement assez frustré et qui publie ce post sur twitter, dans lequel il joue à qui fait pipi le plus loin entre le DFCO et l'AJ Auxerre, en comparant de manière un peu absurde les palmarès des deux clubs, avec ce sympathique message : "n'oubliez jamais ça les fiantes rouges". Bon ben c'est sympa de nous traiter de fiantes, mon cher Coco, en attendant Auxerre est 15e de la Ligue 2, a encore perdu hier soir et surtout, si on regarde bien les choses : à nous tous, on fait de belles fiantes Bleu Blanc et Rouge. Vive la République, vive la France !