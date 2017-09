Au cœur des Rouges : c'est la rentrée après la trêve internationale

C'est la rentrée aussi pour les pros du DFCO ! Les matches internationaux se sont terminés ce dimanche soir, il va donc falloir reprendre le chemin de l'entraînement et commencer à reparler de la Ligue 1.

Le DFCO se déplace à Caen samedi prochain à l'occasion de la 5e journée du championnat, rencontre importante face à un adversaire qui se bat lui aussi pour le maintien dans l'élite.

Nouvelles recrues

On l'a attendue jusqu'au bout, mais ça y est on l'a notre tour de contrôle en défense. Papy Dijlobodji s'est engagé avec le DFCO juste avant la fin du mercato. Papy ce n'est pas du tout son prénom. En réalité, il s'appelle El Hadji Mison Boncur Djilobodji, mais Papy c'est plus facile pour tout le monde. le Sénégalais de 28 ans a déjà évolué en Ligue 1 à Nantes, avant de goûter aux joies (et aux peines) de la PremierLeague.

Vous pensez quoi de ce onze type du @DFCO_Officiel pour la saison qui arrive ? pic.twitter.com/7BnbRIFBbR — Allez Dijon (@neoxgaming21) September 3, 2017

Xeka, surprise du chef

Il s'appelle en réalité Miguel Ângelo da Silva Rocha, mais là aussi Xeka, c'est plus facile pour tout le monde. Le Portugais est arrivé à Dijon dans les dernières minutes du mercato, en provenance de Lille et sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Un jeune homme (22 ans) très actif à la récupération et qui va faire du bien aussi offensivement, selon les recruteurs dijonnais. L'ensemble de l'effectif sera d'ailleurs présenté très officiellement aux abonnés ce lundi 11 septembre.

La présentation officielle du groupe pro aura lieu le 11 septembre à 19h - DFCO

La parole est aux jeunes du DFCO

Et en ce jour de rentrée pour des dizaines de milliers de Côte-d'Oriens, on va laisser la parole aux jeunes du DFCO. Ceux qui jonglent entre les études et leur passion pour le foot. A l'image d'Enzo, pensionnaire des moins de 19 ans. il entame aujourd'hui sa Terminale S au lycée des Arcades à Dijon. Et pour lui, tout le dilemme se situe là justement, entre faire des études supérieures et devenir footballeur professionnel.

Enzo, membre des U19 du DFCO, partagé entre l'envie de devenir pro, et l'envie d'assurer sa carrière professionnelle Copier

Et justement en attendant les pros samedi soir, les jeunes ont fait le boulot ce weekend. Enzo et les moins de 19 ans ont battu Belfort dimanche après-midi 1 à 0, et puis les U17, les moins de 17 ans sont allés écraser Saint-Priest sur sa pelouse 4 buts à 0. Prochain match pour les deux équipes, ce weekend.