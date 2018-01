Bon, en réalité, ce sont juste des prix en baisse : de -20 à -50% sur toute la gamme de produits DFCO. Alors si vous voulez enfin porter le maillot du club, c'est le moment d'en profiter.

Du 10 janvier au 20 février, profitez de réductions (-20 à -50 %) sur une sélection de produits #DFCO !



Rendez-vous au DFCO Store (rue du stade #Dijon) ou sur notre boutique en ligne ➡ https://t.co/DFcncR3DYc#soldes2018#TeamDFCOpic.twitter.com/SLNIHyJgJC — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 9, 2018

Tombola à Gaston-Gérard

Tiens si vous avez besoin d'une bonne raison pour aller au stade Gaston-Gérard ce samedi pour la rencontre face au FC Metz, sachez que vous pourrez, en plus, faire une bonne action. Comme en 2017, l'association Coup d'pouce organise une tombola solidaire à destination des enfants malades. Alors à vot' bon coeur, des tickets vous seront proposés au prix de 2 euros à l'entrée du stade samedi soir avec de nombreux lots à gagner. L'an dernier l'opération avait permis de récolter près de 4.000 euros.

Venez nombreux samedi pour nous encourager contre le @FCMetz et n' oubliez pas de faire une belle action en achetant des tickets de tombola pour l' @AssoCoupdPouce !!! #coupd'pouce #noblecause#DFCO#tombolapic.twitter.com/K7AnHhzQM4 — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) January 8, 2018

Metz dans le viseur

Et justement les joueurs du DRFCO sont en train de le préparer, ce prochain match de championnat contre Metz .. Oui, la preuve avec ce tweet de notre gardien de but adoré Baptiste Reynet.. une vidéo dans laquelle on le voit pousser de la fonte, grosse séance de musculation .. avec ce commentaire.. "Reprise en douceur" .. Alors fausse modestie ou pas ? Pour son grand pote Fred Sammaritano, ça ne fait aucun doute.. Baptiste Reynet est une pipasse dit-il sur Twitter également, comprenez qu'il flambe un peu trop. En tout cas c'est drôle.

Mais quelle pipasse 😂😂😂 — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) January 9, 2018

Dijon nouvelle terre de foot ?

La parole est aux filles du DFCO aujourd'hui, avec les performances du foot masculin et en parllèle du foot féminin, Dijon est-elle en train de devenir une ville de foot ? Question posée par Guillaume Pierre à Camille Lerch du DFCO filles, actuellement blesséeet éloignée des terrains.

Benjamin Jeannot au top

Puis sans surprise, je vous l'annonce le but de Benjamin Jeannot face au PSG a été élu plus beau but dijonnais de la phase aller du championnat par les internautes. Une reprise de volée splendide... face à l'ogre parisien. Nous dans Au coeur des rouges on avait fait le choix du petit bijou de Kwon Chang-Hoon face à Amiens, eh bien on s'incline, il termine deuxième seulement de ce petit jeu lancé par le DFCO sur son site internet.