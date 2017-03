Au Coeur des rouges : Ca sent le printemps !

Après un match nul décroché à Rennes et le soleil qui vient caresser les pelouses, ce début de printemps commence bien pour le DFCO. Il se ressent jusque dans les tweets du week-end.

Chacun le sait, le printemps, c'est la saison des amours. Et ça se vérifie sur twitter avec ce beau message d'Etienne Cruello : "Vrai club surprise en Ligue 1 cette année. Très bonne mentalité et un Baptiste Reynet de feu". Si ce n'est pas des compliments, on n'y comprend plus rien ! Et des compliments, on passe même carrément aux déclarations. Il y a d'abord ce tweet du DFCO adressé au journaliste du Canal + Pierre Ménes : "Pierre Ménes nous a toujours soutenu cette saison ! Merci ! On espère que vous allez voir juste !" Et la réponse de l'intéressé "accrochez vous et embrassez Dall Oglio que j'adore". Vive l'amour et vive le printemps !

@PierreMenes @DFCO_Officiel Vrai club surprise en L1 cette année ! Très bonne mentalité, une belle attaque et un Baptiste Reynet de feu! — Etienne Cruello (@etienne_cruello) March 12, 2017

.@PierreMenes nous a toujours soutenu cette saison ! Merci ! On espère que vous allez voir juste ! 👍 #DFCO https://t.co/G4ciTi52nu — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 12, 2017

Ceci dit en foot, l'amour ne fait pas tout, il faut aussi des résultats. Et le match nul, 1 partout décroché à Rennes samedi en un très satisfaisant pour l'entraineur du DFCO, Olivier Dall'Oglio. "Je suis très content et je suis assez fier de la prestation des joueurs. Ça fait deux matches qu'on est solide". C'est une déclaration du coatch qu'on peut lire sur le site foot01.com

Des sponsors au grand coeur

Le Dijon Football club Côte-d'Or a plusieurs sponsors et partenaires pour cette saison. Et Parmi eux, il y a l'association Coup de Pouce qui aide les enfants atteints de cancer. Marion en fait partie parce que son fils Célion est tombé malade il y a plusieurs années. L'association et le DFCO font du bien au moral dans les moments difficiles.

Les U19 déchantent

Si c'était un bon week-end pour l''équipe pro, en revanche le moral en a pris un coup pour les U19 du DFCO qui ont été éliminés hier en huitième de finale de la coupe Gambardella. Ils ont été sortis par le PSG deux à zéro.