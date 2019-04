Au cœur des rouges : changements de plan pour le DFCO

DFCO-Amiens avancé à vendredi

Comme on le craignait, le préfet de Côte-d'or Bernard Schmeltz a décidé de décaler la rencontre de la 32e journée de Ligue 1 entre le DFCO et Amiens. Si vous aviez pris vos billets pour samedi soir, sachez-le, il n'y aura personne au stade Gaston-Gérard : pour voir les Rouges jouer il faudra venir la veille, vendredi, à 19h.

Sur instruction de la Préfecture de Côte-d'Or, le match #DFCO - Amiens SC est avancé au vendredi 12 avril (19h00).



Toutes les infos billetterie suite à ce changement ➡️ https://t.co/qchi747iXh#DFCOASC#Ligue1Conforamapic.twitter.com/WgarPKBMQb — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 9, 2019

Pas très pratique quand on bosse et qu'on vient de l'autre côté du département, mais bon encore une fois, le préfet c'est pas son problème, son problème, c'est les gilets jaunes et les violences qui émaillent les manifs depuis trois mois.

Des solutions pour être remboursé

Ce n'est pas la première fois qu'n match du samedi est avancé au vendredi, dans ce cas le club permet évidemment aux supporters qui ne peuvent pas venir au stade des solutions : soit vous avez acheté vos billets au DFCO Store et vous pouvez venir le redonner et vos informations bancaires, soit vous les avez achetés sur internet, dans ce cas vous pouvez envoyer un mail à l'adresse billetterie@dfco.fr pour demander le remboursement. En tout état de cause, toutes les demandes de remboursement devront être faites avant jeudi soir 18h.

Adieu les Vosges

Autre conséquence de ce changement, pas de stage dans les Vosges pour les Rouges ! Forcément, avec ce changement, tous les plans de la semaine sont un peu chamboulés. Ce n'est pas l'idéal pour préparer cette rencontre face à Amiens mais bon en tout cas, le DFCO n'ira pas en stage de trois jours à Vittel comme prévu à partir de ce mercredi, l'idée a été abandonnée. Et a priori nos Rouges resteront à Dijon : "l'idée de partir en stage a été abandonnée. L'hypothèse de remplacer Vittel par une autre destination - Beaune, une ville située à 40 kilomètres de Dijon, avait été envisagée - a été définitivement écartée mardi en début d'après-midi." précise le site du quotidien L'Equipe.

