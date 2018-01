Selon les propres mots de l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio, c'est un "gros client" qui arrive pour le DFCO. On ne va pas le contredire, car Dijon se déplace ce mercredi au parc des Princes, l'antre du PSG, qui a écrasé encore un peu plus le championnat ce dimanche soir en allant chercher la victoire à Nantes.

#ChapronRouge

Mais le vrai héros de ce match, c'est bien Tony Chapron. L'arbitre français est devenu en quelques secondes la risée des réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous a gratifié d'une action inédite qui fait marrer tout le monde du foot.

Nous sommes donc en plein match, les Parisiens sont à l'attaque, et Tony Chapron est en train de courir pour suivre l'action. Jusque là, tout est normal. Sauf qu'à un moment, il ne voit pas arriver le joueur nantais Diego Carlos, le percute, et trébuche. Et là qu'est-ce qu'il fait notre Tony ? Eh bien ni une ni deux, il tente de donner un coup de pied au joueur en question !

Mdr Chapron il a essayé de mettre un chassé à Diego Carlos pic.twitter.com/MbpolmVYvi — Anthony Woodman (@Anton75_) January 14, 2018

Mais ce n'est pas le pire. Estimant avoir été touché volontairement et comme le règlement lui en donne le droit, Tony Chapron se relève et donne un carton jaune au joueur, un deuxième carton synonyme d'expulsion. Cela donne un énorme buzz sur les réseaux sociaux depuis hier soir avec un hashtag "ChapronRouge" et déjà de nombreuses parodies de son geste. Tony Chapron qui a peut-être signé la fin de sa carrière, car les images lui donnent clairement tort.

DFCO : un match nul et des questions

Une appréciation moyenne également à la une ce lundi matin dans au cœur des Rouges. "Peut mieux faire", voilà ce qu'on va écrire dans le carnet de notes du DFCO après la prestation face au FC Metz samedi soir à Gaston-Gérard. Un match nul un but partout concédé dans les dernières secondes d'une rencontre pourtant parfaitement entamée, avec l'ouverture du score de Julio Tavares dès la première minute de jeu. Le problème cette saison, c'est que les Dijonnais ont un souci avec la deuxième mi-temps. Quand ils ressortent des vestiaires après la pause, ils reculent, ils laissent le ballon aux adversaires. Et on l'a vu encore ce weekend, cela finit forcément par craquer en fin de match. Craquer complètement concernant notre défenseur central papy Djilobodji, expulsé après un tâcle dangereux dans les arrêts de jeu. Bref, une soirée à oublier pour le coach olivier Dall'Oglio.

Copier

Constat valable chez certains supporters dijonnais également, comme Guilluame sur Twitter, pour lui ce match était "indigne du DFCO et de la ligue 1, on ne peut se contenter d'un match nul à domicile contre une si pauvre équipe de Metz" dit-il.