On avait la pression ce lundi matin, avec monsieur le président Olivier Delcourt dans les studios. Le grand manitou du DFCO, alias le druide dijonnais, celui qui a su trouver la potion magique pour faire du club l'une des formations qui comptent désormais en Ligue 1, l'élite du foot en France.

Dite lui qu'on l'aime et qu'il fait du très bon travail avec toute la team. — baptiste (@bat5779) February 4, 2018

On avait la pression, d'autant que c'est un personnage très apprécié, difficile d'aller lui cherchez des noises. "Vous lui direz qu'on l'aime et qu'il fait du très bon boulot avec l'équipe" , message de Baptiste sur Twitter, transmis en direct.

Troyes - DFCO reporté

Alors c'est dommage parce que le DFCO n'a pas joué ce weekend. On aurait pu parler de la victoire de ses joueurs, mais non, le match a été annulé, la pelouse de Troyes était trop gorgée d'eau pour accueillir les deux équipes. Match reporté au 20 février prochain. En attendant, pas trop de conséquences au classement, Dijon reste bien accroché au wagon des prétendants au maintien, l'équipe est 13e avec 28 points. En tout cas la club fait parler de lui, le plus souvent en bien... et même si toutes ces sollicitations, c'est assez nouveau pour Olivier Delcourt, il prend les choses avec sérénité.

Sans DFCO, des supporters perdus

Bon alors du coup ils ont fait quoi les supports dijonnais pendant ce weekend sans match ? Eh bien ils se sont occupés comme ils ont pu. Hadrien s'en sort plutôt bien, il est parti au ski, et il s'est fait un petit "kiff" comme on dit : selfie sur les pistes avec l'écharpe du DFCO brandie fièrement. si c'est pas un vrai fan du club, ça !

Et puis il y en a qui ont complètement craqué on ne vous le cache pas. Thomas en particulier a passé le weekend au fond du trou, il tournait en rond, et puis il a fini par s'abonner à une célèbre plateforme de vidéo à la demande, pour regarder une dizaine d'épisodes d'une série télé. "Un weekend sans le DFCO et je suis perdu", dit-il.

Je devais faire une vidéo de Julio Tavares au lieu de ça j’ai regardé 9 épisodes de Riverdale. Remettez-moi dans le droit chemin svp l’heure est grave. https://t.co/FY10Kwv7Db — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) February 4, 2018

Encore un report et tu finis supporter de l'AJA, c'est moche... — Gus21 (@Gus21DFCO) February 4, 2018

Le DFCO féminin plus que jamais candidat à la montée !

Les filles sont premières au classement de la Division 2, vainqueurs encore une fois ce weekend, 2 à 0 face au club d'Yzeure. Elles comptent 34 points, et trois points d'avance sur Saint-Etienne. Il reste tout de même neuf matches avant la fin du championnat, mais elles incarnent elles aussi cette ambition nouvelle du DFCO, chez les hommes comme chez les femmes. Olivier Delcourt confirme :

A noter qu'en cas de montée en Division 1, les filles pourraient évoluer à Gaston-Gérard pour certaines grosses affiches de championnat et de coupe la saison prochaine, parole d'Olivier Delcourt.