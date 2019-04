Au cœur des Rouges : confirmer face à Amiens

Ambiance détente en conférence de presse ce mercredi, ambiance que l'on doit évidemment à cette victoire inattendue le weekend dernier sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Maintenant, "on n'est pas sortis d'affaire", Antoine Kombouaré l'a redit : "Cette victoire nous a redonné confiance, mais on n'est pas devenus les meilleurs du monde en battant Lyon", l'objectif du prochain match, "c'est de creuser l'écart sur Guingamp et sur Caen".

🗣️🎙️ Antoine #Kombouaré : "Ce championnat est un marathon"



Les meilleurs moments de la conférence de presse ➡️ https://t.co/jJ7OolPIdb#DFCOASCpic.twitter.com/OOB4WPz9xr — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 10, 2019

Il a raison l'entraîneur dijonnais, on a un matelas très fin, un seul petit point d'avance sur ces deux équipes donc si on veut se donner de l'air, il faut gagner demain, pas le choix.

Gagner, avec le soutien des supporters

Du soutien dans les tribunes, c'est ce qu'espèrent les joueurs évidemment, même si la dernière sortie à Gaston-Gérard reste un souvenir assez mitigé. On s'en souvient, plusieurs dizaines de supporters avaient attendu Antoine Kombouaré et les joueurs à la sortie du stade après la défaite (1-0) face à Nice. Des insultes avaient fusé. Comportement regrettable pour Oussama Haddadi, le défenseur des rouges, qui demande à être jugé en fin de saison.

Abeid out, Sliti is back

A noter pour ce match face à Amiens, l'absence du milieu de terrain Mehdi Abeid, blessé, il sera même absent pour cinq semaines. Bonne nouvelle en revanche, Naïm Sliti fait son retour dans le groupe après avoir manqué deux matches.

Une nouveauté à venir également au stade Gaston-Gérard, et même une première historique. Comme il s'y était engagé l'an dernier au micro de France Bleu Bourgogne, le 24 avril prochain, les filles du DFCO joueront dans l'enceinte de Gaston-Gérard face à l'Olympique lyonnais. Un grand rendez-vous, face à la meilleure équipe d'Europe, devant des milliers de spectateurs. Ce sera donc le 24 avril à 18h30, on espère que d'ici là elles auront validé leur maintien en Division 1, face à Fleury ce weekend.