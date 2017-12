Au cœur des Rouges - coupe de France : le DFCO ira faire son marché de Noël à Strasbourg

Ambiance glaciale en perspective pour les Dijonnais qui héritent donc des Strasbourgeois en 32e de finale de la coupe de France. Le tirage au sort a été effectué ce lundi soir.

La rencontre aura lieu au coeur de l'hiver, juste après le foie gras et juste avant les crêpes, le 6 ou le 7 janvier prochain dans la stade de la Meinau. Et ça chambre déjà côté alsacien sur Twitter.

Fait froid en cette période ? — neron (@Glinggling1) December 5, 2017

On a Djiiiigo qui nous dit, "tirage super facile pour Strabsourg, rendez-vous en 16e de finale". Mathieu se montre un tout petit peu plus prudent. "Méfiance quand même le DFCO est en pleine bourre en ce moment, mais Strasbourg aussi." Eh oui parce qu'on le rappelle Strasbourg a battu le grand Paris Saint Germain ce weekend à domicile, première défaite de la saison pour le club de la capitale. On est donc prévenus, ces Alsaciens sont capables de tout !

Tirage très facile pour strasbourg RDV en 16eme — Djiiiigo (@Djigobenzer) December 4, 2017

Méfiance quand même le @DFCO_Officiel est quand même en pleine bourre en ce moment, mais la @rcsa aussi ? T’en pense quoi @PSG_inside? 😄😄😄 — Mathieu (@pom_po_po_pom) December 4, 2017

Problèmes de riches

Les supporters dijonnais n'ont pas beaucoup réagi à se tirage, si ce n'est le compte de DFCO-FAN.

On peut faire un truc — ⚫🔴 DFCO_ FAN 🔴⚫ (@21NullTV) December 4, 2017

Les fans du DFCO préfèrent analyser les dernières rencontres du DFCO, et au passage se faire des nœuds tout seuls à la tête. Amaury se demande notamment comment le meneur de jeu Naïm Sliti va bien pouvoir reprendre sa place de titulaire dans le groupe, vu les performances de ses coéquipiers ces dernières semaines, pendant sa blessure.

Il y aura aussi des rotations nécessaires, des méformes, des suspensions, peut-être d'autres blessures... Et aussi de l'émulation qui va pousser chacun à se dépasser. Donc ça ne peut être que positif pour tous, à chaque joueur ensuite de tout donner pour sortir du lot ! — Gus21 (@Gus21DFCO) December 4, 2017

C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, ça va être compliqué pour Olivier Dall'Oglio, parce que Fred Sammartiano fait de gros matches, tout comme Kwon sur le côté et Wesley Said en attaque. Pas facile donc, mais c'est ce qu'on appelle des problèmes de riches.

Le Maroc, grosse poule pour la coupe du monde 2018

Tiens en parlant de Naïm Sliti, souvenez-vous ce lundi on a évoqué le cas de la Tunisie, qui sera dans le même groupe que l'Angleterre et la Belgique à la prochaine coupe du monde en Russie. Ce mardi matin on vous propose d'écouter la réaction de Fouad Chafik, le Marocain qui n'est pas franchement mieux loti avec dans les Espagnols champions du monde 2010, et le Portugal, champion d'Europe en titre. Il y aura aussi l'Iran dans cette poule, mais la qualification pour les 8e de finale s'annonce compliquée tout de même.

Fouad Chafik ne s'interdit rien pour le mondial 2018 Copier

Allez un dernier mot pour vous dire que la billetterie pour le match entre Dijon et Lille a ouvert.. comme d'hab ça se passe soit sur internet directement, soit en boutique au stade Gaston-Gérard. la rencontre aura lieu le 16 décembre.