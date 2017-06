Au coeur des Rouges : Dall'Oglio prolonge, Montpellier s'impatiente pour Reynet

Son départ n'était certes pas d'actualité, mais c'est confirmé depuis ce lundi, l'entraîneur gardois sera dijonnais jusqu'en 2020.

L'entraîneur du DFCO vient donc de signer un contrat... à Dijon !, rassurez-vous, lui et son staff sont prolongés jusqu'en 2020, donc pas de changement de coach pour la saison prochaine. "Sans doute le meilleur recrutement depuis le début du mercato", commente Mathieu sur Twitter non sans une pointe d'humour.

Sûrement le meilleur recrutement depuis le début du #Mercato 🎊🎉🎊🎉 — Mathieu Sirugue (@MathieuSirugue) June 26, 2017

Côté joueurs, des départs, toujours pas d'arrivées

On attend toujours les deux fameux noms promis la semaine dernière par le président Olivier Delcourt, ils devraient être annoncés au plus tard demain. mais pour l'instant, c'est silence radio. En attendant on a appris hier le départ de Unis Abdelhamid pour Reims, en Ligue 2.

Bonne chance à Yunis #Abdelhamid sous ses nouvelles couleurs du @StadeDeReims ! Un joueur exemplaire ! 🔴🔴⚫ pic.twitter.com/QoTjKxg9KF — L'année du DFCO (@Gus21DFCO) June 27, 2017

Au DFCO, silence radio sur le cas Baptiste Reynet

Et cela commence à agacer le président montpelliérain Loulou Nicollin. Certes le personnage s'agace très facilement mais lundi il a lancé une sorte d'ultimatum aux dirigeants dijonnais dans le colonnes de l'Equipe : "Je vais rester calme sinon je vais mal parler (...) J'attends (...) J'ai fait deux propositions, la seconde il y a dix jours. Elle a été plus ou moins acceptée, mais ils doivent trouver un autre gardien pour libérer le joueur. On laisse passer la semaine sinon on prendra un autre joueur."

Louis Nicollin (Montpellier) fait le point sur les transferts - L'Équipe.fr https://t.co/RtMi6vTHTn — Montpellier Info (@MTP_Infos) June 27, 2017

En attendant, on profite encore des lumières de notre Baptiste Reynet. Faut-il le rappeler, le gardien dijonnais a été l'un des principaux artisans du maintien la saison dernière. Le deuxième gardien le plus décisif en Ligue 1 avec 165 interventions. Et s'il a été si fort, c'est sans doute grâce... à ses protège-tibias ! Il porte les mêmes depuis des années, et il n'en changera pas de sitôt..

Vers un recrutement en Italie ?

En tout cas sur Twitter des fans dijonnais relaient l'info d'un média italien selon lequel le DFCO s'intéresserait à Alfred Gomis. propriété du Torino, ce jeune gardien italo-sénégalais de 23 ans est actuellement en prêt pour une équipe de Série B.